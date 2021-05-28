6月九展開騷 Supper Moment拍片反擊「搖滾叛徒」指控 (16:38)

Supper Moment近年被網民嘲為「搖滾叛徒」、「淨係識得搵人仔（人民幣）」，4子早前與胡楓現身無綫節目合唱《舊歡如夢》更淪為網民笑柄。他們一直以來未作回應，希望用時間證明一切，沒料到反被指是「害怕」、「潛水」、「對不住已過身的經理人Gary」。出道15周年，Supper Moment將於6月26日及27日假九展Star Hall舉行15周年演唱會《Supper Moment一直相信演唱會》，4子決定趁此機會拍片清楚剖白心聲，向愛護他們的歌迷交代。

影片甫開始，正在同枱食飯的Supper Moment就嘻笑怒罵︰「真係好嬲，可惡！點解要話修哥？要話我哋？」Sunny（陳仕燊）和阿雞（梁燿鵬）幽默回應︰「食飯啦，有飯好食，飯仍然暖，還是人情冷暖？」4子坦言真心嬲外界鬧他們時，連已過身的Gary都鬧埋。他們揚言︰「鬧我們冇所謂，講Gary及家人是不能容忍！做人要有同理心，不要鬧Gary，我們對唔對得住Gary，很多事我們自己知，不需要告訴別人。」

談到被指是「搖滾叛徒」，對不起《無盡》這首歌，還有音樂和夢想，CK（張祖光）說 :「搖滾精神是什麼？是反叛？是一定要反一些制度？其實鬧我們是搖滾叛徒，是另一種稱讚，是好事！」Sunny笑言︰「講到我們似乎連搖滾都背叛埋，即是沒人夠我們搖滾啦！」一直以來不回應就被嘲是「潛水」，Supper Moment自嘲好蠢，只識玩音樂，不懂透過社交平台經營形象。他們表示前年除了製作音樂，也走遍加拿大、日本及內地佛山開騷，又去了台灣拍MV及宣傳國語歌、到巴塞隆拿宣傳及到美國錄音。

CK慨嘆花長間完成新唱片，卻被批評歌曲內容不貼社會議題。Sunny說︰「如真的不合大家議題，不合大家口味，音樂有沒有罪？沒罪㗎！我都有自由做自己想做音樂㗎！」CK爆粗回應︰「對！不過，有些人覺得你沒唱出他心中想聽的，他就可以隨意XX你。」阿達（陳鴻達）表示：「有沒有聽是看得出。哪些是樂評，哪些是社評，我覺得大家應該分開。」

對於被指「搵人仔」，阿雞搶答︰「舊聞啦！我們早在《世界變了樣演唱會》已開始世界巡演，也有到內地演出，不是今時今日的事。當年大家又沒有不高興？」CK笑稱︰「啲人依家話我哋淨係搵人仔呀！我都想搵港紙呀，加紙、美金、日圓都想搵！又話我哋搵人仔去美國錄音使咗啲人仔，咁我都好似幾幫得吓手！」

Sunny收起笑容認真地說︰「大家可能忘記了製作音樂是要錢，製作專輯和演唱會都很需要錢去upgrade。以前的人價值觀不知何解，覺得一隊樂隊有商業價值，又會標籤他們是搖滾叛徒。沒有錢如何錄音？人往往困在自己的價值觀內，但可有想過那些標籤未必是真！我在這兩年體會到音樂路不易行，正如我們《無盡》的歌詞一樣，去到某階段就有不同標籤，標籤我的形狀、我的模樣。『誰又能鑑定你的醜惡與美好』，歌詞一早寫了出來。」

（即時娛樂）