好聲好戲｜陳自瑤奪傑出聲演總冠軍：我得咗喇！ (23:55)

王祖藍被問到會否有《好聲好戲》第2季時，他表示由觀眾決定。（無綫電視網上視頻截圖）

陳自瑤（YoYo）、張振朗和馮盈盈躋身《好聲好戲》總決賽爭奪傑出聲演總冠軍，繼昨晚播出3位參賽者分別跟專業評判做聲演拍檔，聲演3部劇集的經典場景，今晚（28日）繼續播出3人合作聲演經典粵語片《雷雨》，陳自瑤聲演白燕的角色、張振朗聲演張瑛的角色、馮盈盈則聲演梅綺的角色，三人表現出色。汪明荃、丁羽及王祖藍3位主席評判分別給意見，丁羽大讚無懈可擊；王祖藍指3人演出都很好，要看瑕疵定輸贏；阿姐則說他們都有點當年的感覺，但可以再好一點。最後經3位主席評判商議，3人全部投陳自瑤一票，結果由陳自瑤奪得傑出聲演總冠軍。

陳自瑤從阿姐手中接過獎項，更開心高呼：「我得咗喇！」之後，她公開感謝導師黃鳳英，以及她的聲演拍檔何璐怡，「所以呢個獎唔係我一個人嘅功勞，其實係大家嘅功勞」。她感謝祖藍開了這個節目讓大家參加，亦感謝阿姐一直鼓勵大家，以及多謝丁羽、張振朗、馮盈盈與兩位主持，特別是阮兆祥，因未正式時，他知道3位參賽者很緊張，特意早到現場予以安慰，睇完綵排又給予意見。最後，她邊喊邊多謝幕後所有工作人員，表示辛苦晒大家。

節目尾聲，阮兆祥問首席創意官王祖藍會否有第2季時，祖藍聞言露出愕然表情，然後表示由觀眾決定。

（即時娛樂）