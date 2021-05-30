結束單飛合體開騷 C AllStar：團體唱歌不比獨唱輕鬆 (20:51)

C AllStar休團3年多，最近宣布合體再開紅館演唱會，他們日前接受香港開電視訪問。梁釗峰表示：「休團是休息一下，在音樂工作上暫停一下，不是解散，不是不見，所以一定有集合一天。」吳崇銘（King）說：「去年開不成演唱會，只做了虛擬紅館四面台演唱會，這次就做個實在的紅館騷。」陳健安（On仔）指有現場觀眾跟虛擬世界是兩回事：「加上各人的個人計劃已完成，所以今年是蠻好的時機，還有第一次做紅館四面台。」

回想單飛時期，On仔覺得認識自己多了：「開心了，有組合裏沒有的笑容。」釗峰就說：「團隊時有團隊的氣氛和氣場，有開心好玩的地方。」何建曦（SoulJase）亦指在團隊唱歌不比獨唱容易：「別人以為團隊時只唱幾句很簡單，其實不是，那幾句跟前面幾句融合在一起是合得來的，真的是磨練好幾年的功力。」King笑言：「有時我完全沒開聲，一來就唱最高音，我連咪多大聲也不知道，要猜。」

談到新歌《留下來的人》講離散，On仔說：「這幾年有很多人離開，包括離開這個世界，離開香港去移民，所以有很多不同角度去解讀。收到一些歌迷訊息，說剛辦完媽媽後事，或跟另一半分手，朋友移民。」釗峰表示：「無論留下來的人或走的人都不容易，是百感交集的一首歌。」

（即時娛樂）