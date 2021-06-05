變身靚仔前是肥仔 張天賦憶亡父自責爆喊 (00:58)

華納新歌手張天賦（MC）日前為陳志雲主持的《Stephen傾》任嘉賓，節目開始MC自爆小學時代是肥仔，在學校午餐是14元任食，他可以食3、4碟意粉，直至到加拿大讀書時才瘦，《全民造星II》後他又增磅至76kg，最近努力減肥，現在的體重68kg。

MC提到成長經歷，憶亡父時遺憾又自責，在鏡頭前掩面爆喊。他稱當日參加《全民造星II》是希望有成績給家人證明，父親經歷人生低潮，由富有變得無錢，因為MC讀書成績差決定帶他到加拿大，當時媽咪不同意。他自責父母因這件事感情破裂而最後離婚，父親情緒崩潰，曾說想死但因為兒子所以不能死。父親為生活在加拿大工作，直至他患癌症才返港。MC稱伯父、姑姐的仔女皆讀書成績好好，父親因此不敢跟親友見面。他參加《全民造星II》就是要叻畀人睇，初時他瞞著父親，直至晉身20強才到醫院告訴他。MC稱當時父親臥牀，插喉不能說話了，只能寫出心聲，以兒子為榮並且給他豎起拇指。當時似回帶，記起自己唔生性、唔聽父親電話、跟他吵架的情景。MC在《全民造星II》得到亞軍，可惜父親已離開，看不到他決賽。

陳志雲問他有沒有說話要對父親講？他稱原本決賽時想唱《Talking to the moon》，夜闌人靜時，真係有個傻仔會對月亮說話。他邊說邊流眼淚，最後更用紙巾遮面爆喊，他要對父親說他兒子仍在成長中，未係最好。MC很介意自己在鏡頭前哭了，說：「講咗唔喊㗎嘛！」他抹乾眼淚後對志雲說因為父親教他男兒流血不流淚，所以他覺得喊係好肉酸。

他最近推出新歌《反對無效》，似食了誠實豆沙包，告訴志雲對新歌MV的女主角有好感。問他是否追求中？他尷尬說在互相認識。MC表示目前沒有女朋友，對上一個女朋友拍拖3年多，1年前分手。

（即時娛樂）