Chill Club音樂會︱姜濤再現舞台消瘦不少 Ian收粉絲生日祝福 (22:52)

ViuTV音樂節目《Chill Club》今晚離開錄影廠，移師至旺角麥花臣場館舉辦《Chill Club A New Stage》演唱會，演出歌手是《CHILL CLUB 推介榜 年度推介20/21》男女歌手金銀銅獎得主，包括林家謙、姜濤、陳卓賢（Ian）、林二汶、Serrini及李幸倪。

場館容納1100名觀眾，歌迷各自舉起燈牌支持偶像，當中以休息後復工的姜濤燈牌最多，逾百「姜糖」聲勢最勁，大叫口號為姜濤造勢。至於另一位MIRROR成員Ian本月9日28歲生日，音樂會開始前場外聚集約30名Ian粉絲，他們高舉燈牌，齊聲高呼：「陳卓賢，生日快樂，Good Show！」提早向偶像送祝福。

8時17分音樂會開始，由女歌手金獎得主林二汶打頭陣出場，演唱《最後的信仰》為演唱會掀開序幕，她連唱3目首歌後，男歌手金、銀、銅得主林家謙、姜濤和陳卓賢一同齊登場，合唱《The Best Is Yet To Come》，全場歌迷熱烈狂呼。姜濤上月完成MIRROR演唱會及出席活動後，休息一段時間，今晚再度於舞台亮相，他看似消瘦不少，沒什麼表情。之後Ian唱出《鯨落》、《想自由》及《DWBF》，他解釋挑選《The Best Is Yet To Come》合唱原因：「為什麼揀此歌？因我們3人站在台上，是上年度Chill Club選出來大家心目中的男歌手，其實還有好多upcoming、有才華、值得大家注視歌手。沒有最好，只有更好，愈做愈好，希望大家支持和留意新的歌手。」他唱完後，再跟Serrini合唱《致姍姍來遲的你》。

今晚6位歌手有不同組合表演，亦有6人同台大合唱。

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（即時娛樂）