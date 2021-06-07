我的印度男友｜戲鬥陳欣妍 成家宏抗拒被稱呼「阿差」 (22:50)

【專訪】來自印度的Sri Kishore來港生活14年，邂逅香港女子結婚後育有一名兒子，在印度曾導演過3部電影作品的他，借自己一段真實的印、港愛情故事為創作靈感，執導首部港產Bollywood電影《我的印度男友》，由成家宏（Karan Cholia）及陳欣妍（Shirley）擔任男女主角，更是兩人首度擔正演出。

電影講述成家宏飾演的Krishna早年跟父親從印度移居香港，因被人歧視而不喜歡香港。現實中，在香港土生土長、講得一口流利廣東話的成家宏，說自己從沒被人歧視，他亦有佷多香港朋友。不過，成家宏最不喜歡別人稱呼他們做「阿差」，「不是我朋友，是在球場踢波時，試過被不認識的人叫『阿差』，知道很多人這樣叫我們，不過不算歧視，是稱呼上覺得不尊重，其實可以叫聲『朋友』，但不要歪歪哋講。（聽到會不開心？）不想聽到，因為好似取笑我們，我會嬲」。

至於導演Sri刻意將印度電影常見的載歌載舞跟香港的著名地標連結，再注入喜感、豐富色彩及愛情、親情等元素融合在電影中，加上印度和香港演員聯手演繹，表面看似簡單，實際上他遇過不同考驗，最後才能成事，「當初籌集資金是一個問題，因為無論是香港還是印度投資者，對港產Bollywood電影都沒有信心，明白他們不敢冒險，我做好計劃書最少找過10個投資者傾，等了很久才回覆是拒絕。後來，有次跟香港朋友食飯聊起，對方竟對這套電影劇本有興趣並願意投資，真是很意外和感恩」。

另一難題是去年拍攝撞正香港疫情最嚴竣時期，Sri預先計劃好的取景地點，因限聚令需臨時取消或改動，情況如打游擊，「有一幕戲想在中環街頭拍，原定150人一齊跳舞，因為限聚令最後減至55人，還要4個人一組，每拍完一個鏡頭大家便要立即戴上口罩，好彩沒有劇組人員受感染。拍攝時有市民在旁投訴，我們惟有快速完成拍攝」。Sri形容在去年從未見過尖沙嘴、銅鑼灣或中環等地方，可以靜得沒人行街，令拍攝過程順利卻有種冷清感，有得有失。他希望政府能向電影業提供支援，以支持香港人繼續拍更多好作品。

場地提供：R One Space 御一空間

欲知專訪詳情，請留意明日（6月8日）明報娛樂版。

（即時娛樂）