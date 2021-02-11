《調教你MIRROR》首播 姜濤Ian鬥遲集合 新歌《BOSS》後天上架 (23:59)

ViuTV節目《調教你MIRROR》今晚（7日）首播，由梁祖堯擔任導師，原來在去年12月26日，祖堯已秘密地開始為節目做準備，祖堯在《全民造星III》總決賽當晚，訪問部分隊員覺得MIRROR紅不紅，人氣王姜濤當時表示「一般」紅，而盧瀚霆（Anson Lo）、李駿傑（Jeremy）和陳瑞輝（Frankie）則表示不夠紅，仍有待進步；到今年4月1日，MIRROR的12位成員出發到梅窩，而祖堯先在橋上偷看他們舉動，並與MIRROR經理人黃慧君（花姐）秘密通電話，花姐表示姜濤和Anson Lo會忘記帶充電器，而12子分4批在指定時間集合，並由祖堯從遠處觀察，結果隊長楊樂文（Lokman）﹑Jeremy、Anson Lo、姜濤、王智德（Alton）、柳應廷（Jer）和陳卓賢（Ian）都遲到，當中以Ian最遲才出現。

而呂爵安（Edan）今晚在Ig透露MIRROR全新派台歌《BOSS》，後天（9日）12點在叱咤樂壇首播，下午1點各大音樂平台上架。Edan表示很喜歡這次MV，而Lokman和Jeremy等都有上載派台歌《BOSS》預告。

（即時娛樂）