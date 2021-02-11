專訪｜被梁祖堯調教 MIRROR放低偶包 爆喊爆粗回復真我 (22:05)

Jeremy獲梁祖堯讚是隊中最溫柔的一個男生。（劉永銳攝）

ViuTV節目《調教你MIRROR》絕對是話題之作，邀得梁祖堯做導師，「調教」出道兩年半的男團MIRROR，噱頭十足。拍攝過程中，12子均放下偶像包袱回復真我，最真實的一面不止爆喊場面，還有舉杯暢飲至面紅紅及未知會否播出的爆粗鏡頭，保證「鏡粉」從未見過。

梁祖堯與Jer（柳應廷）、Tiger（邱傲然）、Jeremy（李駿傑）、Stanley（邱士縉）、王智德（Alton）及Frankie（陳瑞輝）6位成員，分享拍攝過程時仍十分回味。

Jer稱花姐曾說過兄弟間有摩擦嗌交要解決，解決完就沒事，不要屈在心裏，就好似家人一樣，他說：「我們之前一路以來相處，都是工作伙伴或同事，有很多事情都不會講，誤會就愈來愈多和深，經歷過今次，我們可以將這些誤會冰釋，已經變成良性競爭。」Jer認為梁祖堯在節目中是一條鎖匙，能夠為MIRROR解鎖。

Tiger說：「這節目了解到其他成員及自己，在隊中位置，這很緊要，清楚自己才可一路和這個團隊行落去。」

Jeremy獲梁祖堯形容是隊中最溫柔一個，他亦表示在節目中，深深體會到在生命裏得到11個很重要的人。

Stanley認為今次能重新認識自己，發覺原來自己有很重的保護色，保護自己只用一面令觀眾更加喜歡他，他也十分介意別人怎樣看自己，其實不應該這樣。

Frankie表示從節目中重新認識與隊友溝通的橋樑，最主要令自己知道怎樣去和隊友溝通；Alton表示節目能獲得真我，自覺MIRROR入行受到很多洗禮，或多或少夾雜着很多真假言行，可能對大家都有一點假，認為眾成員覺得自己變得真實，MIRROR才變得真實。

梁祖堯大爆在大隊出發前，他和花姐在車內談了一個下午，至於節目後12子有否成功改善，他指就要問回花姐，不過見花姐在MIRROR演唱會似乎已經有答案，花姐確實比以前更加放心和放手。

節目中差不多每位成員都爆喊，6位成員爆料指喊得最勁，非Anson Lo（盧瀚霆）莫屬，更喊到發出怪聲。對於Edan（呂爵安）異常表現冷靜，6位成員取笑Edan沒有淚腺、完全無反應、無人性、連眼紅都沒有，其他成員正在喊時，Edan還在笑，梁祖堯則說：「我明白Edan為何這樣，因為他將自己保護得好嚴謹，但又未至於人格分裂。」

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（即時娛樂）