調教你MIRROR｜Ian自我防護機制變強 Edan唔介意隊中做陪襯 (23:59)

ViuTV節目《調教你MIRROR》今晚（9日）播出第3集，圍繞陳卓賢（Ian）和呂爵安（Edan），Ian認為MIRROR並不如初成軍時般齊心：「力量比起我哋成軍第一個演唱會薄弱咗，大家冇咁齊心同共同目標去做同一件事，大家亦有各自工作，好難兼顧到。」Ian亦認為要取決大家如何做這件事，他本身也想做，但要大家踏出第一步才會有改善，正如他以前打排球，都是講求團隊建立及團隊精神，不過若然大家欠反應，他做的會否白費心機，會令他卻步。

祖堯問他平時是否較獨立，Ian直認不諱個人較獨立及文靜，經理人花姐（黃慧君）希望Ian能Open up自己。之後Ian及柳應廷（Jer）獲安排到麵包店，跟老闆阿Kit學整麵包，Kit是Ian的忠實粉絲。過程中，Kit讚Ian在《全民造星I》好出色、有光芒，但現時的Ian變得比以前更Chok，雖然依然靚仔及賞心悅目，但Kit直言覺得Ian好似沒有以前那麼開心。Kit又認為Jer的Chok跟Ian的不同，Ian反而是怕行差踏錯，Ian亦坦言個人多了顧忌，除了工作外，私人事亦被人望住兼討論，變成令自己不太肯再嘗試，變得更加封閉。他又指自己以前性格內向，但以前的內向是少跟別人說話，有時喜歡獨處的內向，現在可能變得比較健談，但內心卻更封閉，現在已經習慣，既然被人誤會了，也不需解釋，別人已經先入為主覺得你是這樣的人，再解釋好像也沒用，我會形容為自我防護機制變強了。

在節目中，花姐讚Edan是隊中最平和及最「冇嘢」一個，當初花姐叫Edan加入MIRROR時也事先講明：「你唔會係主力捧嗰個，你係陪襯。」Edan也沒所謂，他說：「無論樣貌唱歌跳舞，都唔及得其他人，我陪襯都OK，我慢慢行，總會有一天我做得好，大家會望到我。」Edan再表示：「冇MIRROR我哋什麼都不是，最緊要大家有底線、有宗旨，MIRROR係我哋嘅根，難得MIRROR愈來愈好，由起初不被看好，畀人話好似MK，又冇人認識，出嚟畀人取笑，但今年愈來愈好，更覺得唔可以咁樣完。除咗工作之外，冇試過私下12人一齊出嚟玩，呢個節目係個機會，畀我哋加深對彼此認識，我唔敢話拍完呢個節目後，突然變得齊心，但一定能延續MIRROR壽命。」

（即時娛樂）