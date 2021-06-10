造美人｜OK姐改造前排包尾 芷橋情緒激動又爆喊：我唔鍾意自己… (22:41)

ViuTV節目《造美人》今晚（10日）播出第4集，12強之一的話題參賽者劉芷橋，名副其實是「喊包」一名，情緒比較容易波動，在首集初賽她已哭，第2集宣布入圍時又哭，到昨晚第3集做運動時再哭，到今晚這一集她仍是哭不停，她跟另外幾位隊員邊哭崩邊訴心聲：「我很想躲起來，我聽到大家都得到稱讚，就是沒有稱讚我，一句都沒有…我不知道，我只是很害怕，我也不想這樣，我怕節目播出後就會這樣，我不想再這樣下去，壓力很大。（你喜歡自己嗎？）我不喜歡。（那怎會有人喜歡你？）我不喜歡，沒有人喜歡我，我也不會喜歡自己。（你要先喜歡自己！）我怕我再拍攝下去，我真的受不住。」

此時「平民組」經理人練美娟（娟姐）問芷橋為什麼又哭？芷橋表示不知道，娟姐續說：「我不是怪責你，但我想知道你情緒波動原因是什麼？」芷橋稱：「我也想做自己，我想做自己時被稱讚，我要瘦得像Ann這樣已沒可能。」

娟姐表示：「我覺得芷橋的情感比較澎湃，她是我會較為關注的參賽者，但也不能把太多專注力放在她身上，有時人就是這樣，你愈關注她，她可能會…我怕她會太依賴大家。」

而12位佳麗接受測膚機體驗，結果「公主組」的Kathy皮膚最佳，第2名是Tracy，第3名是Ann，OK姐則排名11，Shweta則包尾。在改造前的綜合排名，Kathy、Tracy和Stella分別排頭三名，芷橋、Shweta和OK姐則排在第10至12位。在第1周的健身訓練，OK姐表示對健身沒有興趣，本身是健身教練的AB建議她先拉筋，OK姐亦跟專業教練學拉筋，她則覺得似做復康療程。

（即時娛樂）