調教你MIRROR｜花姐指Tiger「隱形」係缺點 Jeremy受Jer影響 恨單飛出歌 (00:05)

ViuTV節目《調教你MIRROR》今晚（10日）播出第4集，今集內容圍繞「MIRROR vs SOLO」，12位成員圍在一起，練唱《給自己的信》，而導師梁祖堯在節目中問12位成員，是否渴望有「單飛」機會？

隊中年紀最輕的邱傲然（Tiger）說：「呢一刻一定係MIRROR最重要，冇MIRROR根本冇機會Solo，MIRROR係根基，當根基未打好，點發展其他嘢？如果要出獨唱，都要等多幾年先，一來我真係未準備好，更重要係我唔值得有獨唱機會。」

MIRROR經理人黃慧君（花姐）則說：「睇完佢（Tiger）《全民造星》第一回合表演拉丁舞，我已經覺得呢個男仔勁Charm（有魅力），跟佢簽約後，佢的確有好多缺點，「隱形」係一個好大缺點，我心諗點解佢成日唔出聲，永遠坐埋一邊，演出時又唔係最賣力，明明畀晒位喺中間跳舞，佢就話：『得㗎，唔需要畀我solo，畀我企側邊就得喇﹗』我覺得點呀，你可唔可以畀啲上進心？佢就同我講：『我今年先19﹑20歲，我啲哥哥（即MIRROR成員），佢哋已27至29歲，佢哋係咪需要機會多過我呢？過幾年再畀機會我都唔遲。』我話阿仔唔係咁樣㗎，如果幾年後MIRROR唔紅，你就冇機會表現自己咯喎，你冇得等㗎嘛﹗點解唔可以一齊有機會呢？我對佢係有啲生氣。（調教Tiger什麼？）我希望佢成為更進取嘅人。」

至於另一成員Jeremy（李駿傑），花姐則說：「其實我覺得佢都好適合單飛，但事實上佢真係有啲缺點，如果讓佢單飛嘅話，我哋要冒險，其實佢好有型，妖艷時好有型，但身形唔係非常好，佢唱高音唱得好好，但聲底好薄，如果獨唱成首歌都咁薄，就好刺耳，佢唱得好聽，但唔可以持久咁聽，加上機會問題，可能有啲唔好彩，暫時冇呢個單飛機會。（調教佢乜嘢？）我想令佢做積極啲，同埋調教我同佢嘅關係。」Jeremy則說：「頭兩年MIRROR中，對Solo冇乜概念，但去到今年有單飛欲望，點解有呢？我係因為見到Jer（柳應廷）喺台上（1月1日）嗰一刻，我突然都想做嗰樣嘢，或者可唔可以攞個金獎，台上表演機會，因為阿Jer而令我改變，今年繼續努力，看看下年有冇機會。」

（即時娛樂）