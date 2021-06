陳逸璇(Jolie)昨日推出歌曲《不再分離》,並正籌備新專輯《TASTING》,以「品味」作主題。她今日舉行《TASTING all the way with Jolie》音樂品評會,除與嘉賓聽歌外,還與大家品嘗酒、雪糕、朱古力,及邀請插畫師為大家繪製人像素描。

Jolie分享錄音及演唱時心情:「大家知道呢首歌好經典,亦相當有難度,我自己好鍾意。」她特意尋找一把新聲線去演繹《不再分離》,想更加紮實唱好首歌,一搵到這把聲就返屋企不斷苦練,要戒以前唱歌的壞習慣,是一個新挑戰。

(即時娛樂)