聲夢傳奇︱詹天文被淘汰孖好姊妹齊齊喊：成功是需要經歷很多次失敗 (20:48)

無綫歌唱比賽節目《聲夢傳奇》十強誕生，藍、紅兩隊各有5位學員，紅隊包括：隊長何晉樂（Rock）、冼靖峰（Archie）、姚焯菲（Chantel）、詹天文（Windy）及黃奕斌（Hugo），藍隊則包括：隊長炎明熹（Gigi）、林智樂（Felix）、林君蓮（Kaitlyn）、鍾柔美（Yumi）及文凱婷（Aeren）。兩隊進行第5輪比賽，共5個回合，今次以1980、1990或2000年代廣東話金曲為主題，藍紅兩隊每個回合各自派出一位學員對戰，累計輸得較多回合的一隊，該隊導師會淘汰在危險區內的1位學員。經過4個回合，藍紅兩隊各贏兩個回合，最後由兩隊隊長Gigi及Rock對決定輸贏，Gigi選唱改編成Jazz版的《愛情陷阱》，Rock以陳百強經典金曲《等》迎戰，兩人的演出各自得到評判讚賞，經25位專業評審評分後，Gigi獲16分，Rock則有9分，藍隊5個回合3勝，故紅隊導師周柏豪、JW（王灝兒）及泳兒要選擇淘汰跌入危險區的Hugo還是Windy，結果Windy成為第6個被淘汰的學員。之後，Windy返回後台哭着跟大家告別，又與好姊妹Yumi、Chantel抱頭痛哭，Gigi也加入喊埋一份。不少網民也戥Windy出局不值，直指應該淘汰Hugo。

為是次比賽努力減去30磅的Windy，落敗後於社交網撰長文分享感受，她說：「從一個微胖的小女孩，成長到現在自信地在台上展現不同的自己，真的經歷了很多，也收穫了很多。有時候在鏡頭面前表現的不是全部，背後付出的努力和代價，只有自己知道。通過這次比賽我真的成長了許多，也有很多很想感謝的人。首先，真的很想感謝6位導師 @vincychan @jwchubz @punkhippie @janice_vidal @ginleeginlee @agaseen ，還有主理人李生 @hacken1206 ，你們從一開始對我們的不熟悉，到現在慢慢了解我們每個人，真的辛苦你們了，也很感謝你們對我們所有參賽者的幫助，真的很高興能夠認識你們，每位導師都好好。其次，也很感謝其餘14位參賽者，你們每個人散發出來的光芒都是我繼續前進的動力，希望我們每個人的潛力都能被人看到，加油。

也很感謝 @cleopatra_ko 老師，你從一開始都一直在幫我，無論是唱法，還是心態，你毫不吝嗇地把你的經驗全部告訴我，讓我學習到很多很多，從完全不會唱流行歌到現在，雖然還有很大進步空間，但真的很謝謝你的教導，還很感謝 @candychikchik 老師，雖然我現在已經沒有學美聲，但你還是經常鼓勵我，告訴我很多道理，每次聽完你說都覺得恍然大悟！真的很謝謝你對我的支持。再者，真的很感謝音樂總監 @johnnyyim ，還有樂隊的樂手們，你們讓我見識到什麼是真正的專業，謝謝你們。也很感謝所有幕後工作人員，知道你們一直很用心策劃這個比賽，剪輯，記得工作再忙也要記得休息，這段時間謝謝你們對我的照顧。也很感謝形象策劃 @drjanaechan 和她的團隊，每次的服裝，妝髮都是由你們精心製作，辛苦了。

也很想感謝我的家人朋友們，我的媽媽差不多每次拍攝都會跟著我，她比我更辛苦，她也一樣承受著很大的壓力，這段時間也真的辛苦你了。我的朋友們在比賽期間也一直很支持我，每次我遇到挫折他們都會來關心、開導我，真的謝謝你們。最後，真的很感謝我所有粉絲們，還有支持我的所有人，你們的每一句話，真的能讓我重拾信心，你們不用擔心，我一定會重新找回初心，找回我的那一份自信，不會讓你們失望，我愛你們。

有人問我『有沒有後悔過突破自己，而不是繼續做自己擅長的事』我回答他，沒有。也從來沒有懷疑過，因為我知道，真正的成功是需要經歷很多次失敗的，我一定會繼續突破，闖出屬於自己的一番天地。這是我很喜歡的一句話『我寧願真實的自己被人討厭，也不願虛偽的自己被人喜歡』謝謝喜歡我的每一個人，我會繼續加油的。」

Rock事後在社交平台向Windy說聲對不起，他留言：「很感謝各位聽眾，從預告片到正式播出都收到很多觀眾朋友的鼓勵…這場比賽可能是我暫時壓力最大的一場，從兩位戰友被淘汰後，紅隊的氣氛真的失色不少，作為隊長好想用盡200%努力去保護所有隊友，Archie也一樣。想說，對不起 @win_dy__，隊長未能如願勝出這一個回合。但希望你記住我經常跟你說的話，『你已經很厲害，要讓你的情緒釋放出來。』我不敢說我的唱功比你好，但係希望你一日可以好像舒文大哥說的一樣，能夠看到你在舞台上，唱盡你心裏面的情感！（我知道你有的）謝謝你也常訊息鼓勵我，最後也當我是大哥哥一樣，一起加油吧！」

（即時娛樂）