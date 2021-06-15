冤枉新秀訓練營｜祖兒軒仔任評判 七師傅狠批訓練生 (20:41)

網上節目「冤枉娛樂」為樂壇加添新血，團隊決定製作一輯選秀真人騷「冤枉新秀訓練營」。真人騷以淘汰比賽形式選出新人王，14位參賽者於為期6個月內，接受歌唱、舞蹈、演戲及形象全方位特訓，最後由網民投票選出最強新秀，並簽約出道。比賽期間，請來霍汶希、張敬軒、容祖兒、泳兒、許靖韻、當奴、趙祥誠（Ben）等藝人擔任評判或導師。

日前，節目播出預告花絮，請來人氣急升的七仙羽師傅為參賽者預測賽果，七師傅看完眾參賽者的相片後，她除了狠批一眾參賽者，更語出驚人，如指18歲的Elka似日本AV女優、Racy邪在骨子裏，又說Jonathan經常思考怎樣勾引女人、富婆，勸他去跳社交舞，走闊太路線；當問到其中一名參賽者是否靚仔時，七師傅表示：「要問女人先得。」旁邊的李靖筠即說：「師傅你咪係女人囉。」七師傅解釋：「我已經超越咗呢啲男男女女啲嘢，問其他啲女人先。」隨後看到貌似混血兒的Jeffrey相片後，又說：「因為我係混血兒，所以我鍾意混血兒。」李靖筠問她：「係咩？師傅你混邊度㗎？」七師傅表示：「九龍混香港唔得咩？」七師傅認為Jaime、子然、Jeffrey及Tina為四強大熱。

未知七師傅是否覺得評論太過「凶狠」，怕打擊參賽者，於是在節目尾聲時，七師傅說：「其實最冤枉嘅係我，我係好愛大家㗎，非常之愛，但頭先我講到佢哋咁差，我內心係非常之愛，師傅愛你。」

（即時娛樂）