消息指曾志豪突遭港台解僱 發言人僅稱節目換主持人 (14:49)

今日有消息指香港電台節目主持人曾志豪突遭解僱，有指他今日主持完電台節目《瘋Show快活人》報被上司召見，通知他被解僱。曾志豪在facebook上載他清空了的電台儲物櫃照片，留言︰「各位，我已離開了香港電台，可惜無機會正式和聽眾說再見。」據知，除曾志豪外，其拍檔「貴花田」陳寶玲亦被解僱。

香港電台機構傳訊及節目標準組回覆《明報》查詢時未回應曾志豪是否被解僱及解僱原因，發言人只表示︰「《瘋Show快活人》是香港電台（港台）第二台的長壽及極受歡迎節目，是二台聽眾的集體回憶。港台第二台成立40周年之際，港台『復刻』《瘋Show快活人》，並邀得深受聽眾喜愛的主持梁繼璋、李麗蕊及馬小強回歸《瘋Show快活人》，延續節目輕鬆消閒的風格。《瘋Show快活人》6月21日起，由梁繼璋、李麗蕊、馬小強主持，逢星期一至五早上10時至下午1時，於港台第二台（FM94.8–96.9）播出；港台網站（radio2.rthk.hk）及流動程式RTHK Mine同步播放及提供節目重溫。港台不時檢討節目內容，人手及播放安排。是次安排是配合港台第二台成立40周年而作出的節目變革。」

《瘋Show快活人》截至今日均由貴花田、曾志豪、程振鵬主持。曾志豪畢業於浸會大學新聞系，他曾是港台時事節目《頭條新聞》主持，其飾演的「小豪子」角色諷刺時弊深入民心。

（即時娛樂）