梁家輝「四哥」造型現身 胡楓紅館開騷重提謝賢怒摑曾江 (17:45)

胡楓（修哥）昨晚以89歲高齡在紅館舉行《胡楓約你開心派對2021演唱會》，創下最年長歌手在紅館開騷的紀錄。時隔3年再踏紅館舞台，修哥請來不少老友上台，包括林子祥、薛家燕、陳潔靈、羅蘭、一班《愛‧回家之開心速遞》演員、Supper Moment、曾江、Joe Junior和「四哥」等，修哥的孫女和曾孫也有現身舞台，並跟身在外地的孫即場連線合唱，十分溫馨。

修哥原計劃邀請《4個小生去旅行》的謝賢（四哥）、曾江、Joe Junior做嘉賓，惟謝賢婉拒。雖然如此，修哥找來模仿四哥非常神似的梁家輝，以一身四哥造型現身，為觀眾帶來驚喜！4人重提當年謝賢怒摑曾江一事，梁家輝被曾江笑冇氣唱歌即反擊：「我最憎人challenge我！」修哥聞言即叫曾江行開。梁家輝望望身邊的Joe Junior後說：「小心點，你都有戴眼鏡，小心飛咗去！這晚難得我們可以4個小生同台，自上次打完架都未見過。」台下觀眾捧腹大笑。

林淑敏表示初入行時曾得到修哥鼓勵︰「修哥曾對我說『你要加油，雖然你個樣不會立即走紅，但起碼都會撈到飯食』，每次我不想續約時，都會想起修哥覺得我仲得。多謝修哥，不是你，我不會那麼堅持。」薛家燕就回憶8歲那年曾在戲中飾演修哥的兒子，拍攝時被對方掌摑。修哥笑說︰「當時大家都趕收工吃團年飯，我對家燕的媽媽說我會一巴打過去。」薛家燕說︰「我當時立即喊，大家都可以收工，我也不再怕拍喊戲。」不少圈中好友也入場支持修哥，包括數月前經歷喪夫之痛的陳敏兒，以及3月時因腦部出血緊急做手術，現已康復的甄珍。

完騷後，修哥表示︰「喉嚨仍痛，如果冇事仲正，喉嚨有事就沒辦法。明年90歲，未知會否再開騷。」提到梁家輝，修哥︰「我親自找他做嘉賓，因為很久之前看到他在鍾鎮濤演唱會很搞笑。有人傳了幾張相給我看，我第一時間問為何傳老四的相給我，睇真啲原來是家輝！我和老四多年老友，他不答應做嘉賓，我也不會嬲。」

（即時娛樂）