天要下雨 何必勉強｜梁繼璋離職前曾向鄭經翰透露轉做殯葬行業 (19:19)

港台前主持曾志豪和貴花田（陳寶玲），前日（18日）突然被即時解僱，不再主持港台節目《瘋Show快活人》，明天（21日）由梁繼璋、李麗蕊和馬小強接手主持《瘋》。有網民在梁繼璋的facebook留言，稱他踢走曾志豪令人失望，有留言表示會罷聽該節目，但梁繼璋沒有回應網民。梁繼璋回覆傳媒表示，人事安排並非他的控制範圍，他只是主持，沒有亦無權參與任何決定。

梁繼璋上周五在他主持的D100 Radio節目《D100上綱上線》內向聽眾道別，事件引起網台聽眾譁然，D100則在fb專頁播出以「梁繼璋點解要咁做？」為題的特輯，並由《D100上綱上線》節目監製阿通聯同蔡浩樑（蔡蔡子）交代事件。他們在節目先重溫梁繼璋離職前主持的《D100上綱上線》的片段，上周四（17日）梁在節目內表示：「收到大班（鄭經翰）一個信息，大班好關心我哋個台，每樣嘢、每個人，經常有啲嘢提點，亦都講到依家香港好動盪，好多嘢發生，好多新聞令到大家擔心，佢想提我唔想大家誤會，我唔係因為呢啲新聞，因為我喺月初已經同大班、管理層講咗，絕對唔好誤會係因為啲乜嘢事情、因素離開，多謝大班溫馨提示，都係啱嘅，講番清楚。」

此時蔡蔡子提出大家的疑問：「究竟梁繼璋有冇話過畀我哋聽，佢係會去港台開咪，仲要係緊接呢？」他們也表示沒有聽過，甚至連大班事前也不知情，期間蔡蔡子和阿通將梁繼璋離職一事排出時序，而最令蔡蔡子感到失望，是梁繼璋沒有清楚交代自己去向。

蔡蔡子又明白為什麼梁繼璋不答應做到6月25日才離職，他隔空反問梁繼璋：「你有乜嘢辦法保證你嚟緊一年可以長做落去呢？港台會唔會同你講感情，唔炒你？如果你做咗兩個禮拜之後，有人篤灰話你做過啲乜，唔適合做《瘋Show快活人》，咁你咪冇得撈囉，咁你就去做殯葬，你唔使返嚟D100，啲自己友唔會原諒你，因為你呃佢哋，我當你係為錢，但你交代清楚件事，啲自己友無咁嬲。」

鄭經翰得知梁繼璋堅持要在本月18日離職後，便留下「天要下雨 何必勉強」給對方，但卻料不到結局會是這樣。蔡蔡子透露梁繼璋沒有跟大班提過從事娛樂媒體行業，蔡蔡子說：「佢同大班講時，冇提娛樂媒體，只係話乜嘢好慘呀，乜嘢屋企壓力呀，跟住又話同大班講去做殯葬嘢，如果冇同大班講去娛樂媒體，但係做殯葬嘢，咁即係依家你同大班講當港台係殯儀館？」蔡蔡子覺得梁繼璋沒有交代清楚去向，他無奈說：「冇辦法喇，梁繼璋唔會再喺我哋個平台同大家Say任何sorry喇…希望佢唔好再畀人跣一次囉！」

最後蔡蔡子表示今次拍片，是表達他本人、大班和自己友對梁繼璋感到失望：「你（梁繼璋）冇交代清楚，同埋點解你唔肯講真話呢？你個management好差，你呢啲咁嘅情况，過兩個禮拜『冷河』先去上，就唔會畀人鬧囉！」

（即時娛樂）