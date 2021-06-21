解構疑點｜關心妍大屋拍MV遇停電似拍鬼片 (20:38)

關心妍（Jade）繼歌曲《腍》之後，推出「療癒的步驟」第二步《愛的告別式》，這首歌由Jade親自作曲、編曲和監製，她說：「係我近年喜歡的音樂種類，特別為3個療癒步驟寫的，以前有首歌叫《放生》，但這個時代應該如何表達『明白放過你是放過自己』呢？曾經試過不少新嘗試，好似C-12、《龐貝21世紀》、《玉石樂隊》等，《愛的告別式》是20年來從未試過的種類。」

《愛的告別式》MV上架，可以說是《腍》的前傳，解說男女主角認識經過，網民大讚十足一套微電影，更加期待第3首《原諒的力量》推出。

MV撞車一幕掀起網民議論，Jade解說：「3個MV都有關連，大家都問究竟係撞車還是報復？其實MV入面紅色妝的我，只是一個幻想，今次大家終於知道，究竟他們如何認識。」

MV在一間豪華大屋拍攝，導演特別營造詭異氣氛，Jade說：「拍最後一個鏡頭，大家都以為可以收工之際，突然跳fuse，全屋沒燈，加埋我個Look幾恐怖，好似拍緊鬼片，幸好很快搶修好。」

Jade亦找來一位閨密客串拍攝揭發丈夫外遇一幕，她說：「我們由小學認識至今，拍的時候都幾心寒，好真實，拍時心想如果真的發生，會怎樣應對，所以這幕拍得好投入。」

（即時娛樂）