曾志豪貴花田王耀祖再度合體 化身「田豪祖3寶」開咪 (14:24)

梁繼璋、李麗蕊和馬小強獲港台邀請擔任《瘋Show快活人》主持，昨天以新班底開咪，前主持曾志豪昨日在facebook開Live「打對台」，並跟貴花田（陳寶玲）「合體」，以手提電話視像通話。到今早曾志豪﹑貴花田聯同王耀祖終於同框，他們在YouTube開設頻道「田豪祖3寶」，截至下午2時，已逾1萬人訂閱，首條同框片有逾5000點擊，網民反應熱烈爭相留言。貴花田大讚阿祖撮合他們3人，曾志豪亦多謝阿祖提供技術支援。

阿祖說：「因為工作太忙，4月﹑5月﹑7月及8月都有舞台劇演出，所以我（港台）二台《音樂說》節目就停咗，本身講話7月返去繼續，但依家其他工作都好忙，或者變化好大，我同電台協議就係暫時『後會有期』，我哋合作愉快嘅，我冇畀人郁嘅，我話畀你知，係我哋一齊傾出嚟嘅，如果依家唔係一個最好時間合作嘅話，睇下遲啲有冇機會啦，暫時專心舞台劇工作及嚟緊有新發展。」阿祖乘機宣傳舞台劇：「呢個係一個喜劇，我揀呢個劇本﹑今次做埋投資，如果呢一刻香港人需要一啲嘢嘅話，係需要一個笑容，可能睇完一個演出，會覺得暖嘅。」

曾志豪則說：「我哋希望有咗強力王耀祖技術支援後，我哋可以穩定地用一個靚嘅畫面輸出，我哋希望每一次嘅朝早，大概啦....」

阿祖聞言笑稱：「你講到咁盡？每天朝頭早？我冇時間喎，我要開工，我唔係好似你兩個咁，我唔係畀人炒嗰個喎，我有得撈㗎﹗」曾志豪接着說：「我哋冇畀人炒呀﹗你睇清楚機構傳訊組回應，佢冇話炒㗎﹗佢話不時都會檢討人手調動呀﹗你可以話我哋畀人調﹑或者畀人動，但我哋唔係畀人炒。」

曾志豪再說：「我哋盡量啦，老實講大家要湊仔﹑返工，我哋用最『虛』嘅字：大概﹑或者﹑應該﹑盡量﹑可以﹑或許，每朝早10點﹑11點或者12點，都同大家見面，咁樣範圍夠闊啩？」

（即時娛樂）