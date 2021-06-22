專訪｜《擊戰》冠軍Hei Hei憑一「鼓」熱血走出低潮 (21:18)

吳卓曦（Hei Hei）早前以大熱姿態於ViuTV女子打鼓真人騷《擊戰》奪得冠軍，Hei Hei早於15歲開始打鼓，曾是本地獨立樂隊「雞蛋蒸肉餅」（簡稱：雞餅）的創團鼓手，兩年前離開「雞餅」，現專注另一樂隊「The Black Sheepee」。她說自己最初是見到妹妹學打鼓很有型，便嘗試跟着鼓譜去打，一試便着迷，至今已打了20年。打鼓時充滿自信的Hei Hei，原來也曾因自我懷疑而陷入低潮期，最後全憑對打鼓的一股熱血，讓她衝破心理關口。

Hei Hei憶起2015年時，「雞餅」獲邀到海外演出，放眼世界後才覺得自己原來是一張白紙，因而感到沮喪，直至遇到她現時的老師Travis，對方讓她知道什麼是學打鼓、練打鼓和鑑賞音樂。還有一次是參加《擊戰》前的半年，她說：「低潮期時，你不會願意走近套鼓，不想攞起鼓棍，不想聽到不好聽的鼓聲，但其實只是心理關口，只要一打起鼓又會很開心。通過這次比賽，讓我知道任何事都不會有捷徑，只要肯練，肯坐埋去就一定得。」

她稱參加《擊戰》最大得着是在導師帶領下，於短時間內令她的打鼓技術極速提升，特別是速度和力量兩大弱項，奪冠反而次要，「我決定參賽的初衷是要突破自己，我想滅甩『雞餅』的光環，實在地去練鼓令自己進步」。Hei Hei說打鼓已成為她生命不可或缺的一部分，希望自己能打鼓打到80歲外，亦想成為港版Anika Nilles，目標是能像對方可以到世界巡迴演出。

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（即時娛樂）