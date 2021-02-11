Supper Moment九展騷少說話多唱歌 Sunny唱《幸福之歌》激動爆喊 (16:49)

樂隊Supper Moment（SM）一連兩場演唱會，昨（26日）晚於九展舉行，SM在演唱會選擇少說話，並以歌會友，每一部分的歌單之中，都藏了他們的心聲，4子最終敵不過被台下歌迷感動，Sunny唱《幸福之歌》時，眼淚如泉湧，另外3位成員也眼濕濕，場面感人。

踏入15周年，SM用歌單訴心聲，用《Supper Moment》、《飛》寓意他們音樂旅程上起行，繼而用《258km/h》及《CCXXXV》表達他們對當下的迷惘。

演唱會進入第2部分，先唱出《全世界暫停》一口氣唱出《浪人》﹑《自由人》﹑《終於不回來》﹑《橙海》等歌，看着隔住口罩和唱來回應，Sunny忍不住說：「雖然隔住個口罩，我都感受到你哋個笑容。」唱到《尋回一碗湯》時，Sunny已被歌迷感動得眼眶紅紅、強忍淚水，歌畢終於坐下，他說：「好耐冇見！你哋狂叫我係會鍾意聽，喺到非常多謝大家支持....我知道！唔容易！」

接着Sunny眼有淚光：「唱到《尋回一碗湯》，我諗起好多嘢，諗起我老婆，諗緊呢隊band行咗15年，呢15年喺你哋覺得失意時，我哋嘅音樂無意間支持咗大家。數下數下好長時間，原來你支持對我哋來講，同樣重要。呢兩年疫情大家靜咗落嚟，先知原來幾掛住呢種感覺、掛住喺台上感覺，好掛住你哋！」

Sunny再說：「我希望我哋透過音樂、信念，繼續將喺香港做嘅事，繼續發展出去，有啲人可能覺得唔係好啱，但我哋會繼續，多謝你哋15年來一直支持。」唱到《幸福之歌》時，Sunny終於涙崩，邊抹淚邊喊住唱。

（即時娛樂）