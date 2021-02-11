專訪｜《調教你MIRROR》80%拍攝內容冇曝光 監製：因為赤裸度見骨 (23:59)

ViuTV《調教你MIRROR》安排人氣男團MIRROR接受導師梁祖堯調教，希望12子尋回組成MIRROR的初心，以及讓他們認識自己、成員互相了解。節目播映臨近尾聲，監製楊任豪、編導劉靜妍與資料撰稿的陳旭翎接受《明報》訪問，他們坦言電視播映的只是拍攝內容的20%，未曝光的有12子說不出的秘密！不能透露的細節，是MIRROR成員間很細微的事情，有抱怨亦有誤解，未到吵架地步但赤裸度見骨。

其中第10集「一句Sorry」播映時讓觀眾陪着12子哭不停，12子的「對談」拍攝有4個多小時片段，播出只有十數分鐘，原裝版極少人看過。楊任豪稱原裝版只給管理層看，想他們盡情了解這班年輕人在想什麼，當晚拍攝亦不止4個多小時。劉靜妍稱這是初入營梁祖堯安排的熱身練習，原意讓12子閒聊，自己在旁忙砌rundown沒留意，估不到他們狂喊，初時心想「喊咩呀」，其實是成員壓抑得太久；活動後他們圍圈傾偈，由晚上10時許傾到凌晨5時，中間曾暫停拍攝。她說：「估唔到佢哋咁坦白，能幫助MIRROR成長，我覺得勁過100點收視。」

《調教》系列中的關鍵人物是梁祖堯，他似魔法師，眾人對着他像吃了誠實豆沙包。楊任豪說：「去年《調教你男友》的合作，阿祖只用了八、九成功力，今次調教MIRROR他用了200%力度，冇得留力。很多突發事情發生，看反應作調配。每日完成拍攝返房休息，其實是另一階段拍攝開始，大家商討後，由阿祖帶隊往敲門突襲，又飲又傾進行拍攝。阿祖有很高的溝通技巧，最重要是真誠，因為對他信任才盡訴心中情，他對MIRROR的付出也超越了主持人與導師。」

至於鬧得滿城風雨的「梅窩事件」，12子為粉絲私追影響拍攝向製作團隊道歉，並提出親自勸退粉絲；當花姐知道他們要採取行動時也驚訝阿祖的魔力，令他們面對問題。梅窩事件要特別善後，其他內容剪輯2、3次完成，但這事件剪了7、8個版本，因為涉粉絲在內較敏感。節目播出後也還姜濤公道，處理上他好叻。梅窩之行達成了令MIRROR溝通更團結的任務，12子出營後舉行演唱會，感受到這隊人的動力，有默契、臉上的笑容是真摯的，旁觀者也覺得開心。

欲知專訪詳情，請留意明日（6月29日）明報娛樂版。

（即時娛樂）