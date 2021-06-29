大叔的愛｜阮小儀讚Edan行滑稽路線掂爆 姜濤：是一部很棒的劇 (14:07)

阮小儀和姜濤都有捧港版《大叔的愛》場。（Ig圖片/明報製圖）

由黃德斌﹑呂爵安（Edan）﹑盧瀚霆（Anson Lo）﹑簡慕華﹑邱士縉等合演的ViuTV劇集港版《大叔的愛》昨（28日）晚首播，除了網民洗版截圖外，不少藝人包括關心妍﹑林欣彤和Edan的「正印」阮小儀等，亦是捧場客。

小儀在Ig貼了劇集截圖，Edan影合照時，微微翹起屁股，但又不敢行埋黃德斌身邊，相當搞笑，小儀寫道：「呢一幕笑死我！一個小小『的』起個籮小動作，就證明你真係要掉走偶包，行滑稽路線掂到爆！」

Edan隊友姜濤和Jeremy（李駿傑）亦分別在Ig限時動態貼電視圖片，姜濤寫道：「真的是一部很棒的劇，很多不同於以往香港的拍攝手法，配樂演技和濾鏡都真的給人很大的驚喜，Edan Anson Lo加油，這部劇一定可以。」Jeremy則貼了Edan在劇中為做家務而煩惱的片段，他取笑Edan：「我彷彿見到呂生自己住嘅畫面。」

另外，在劇中演呂俊霖一角的邱士縉（Stanley），在Ig貼了被蔡寶欣狠摑後的照片，只見他的面頰紅了大片，他寫道：「螢幕初冚就獻咗俾蔡寶欣 ! Roll就唔好意思打，試就咁大力！」

相關新聞：大忙人｜Edan為《大叔》宣傳 通頂拍《膠戰2》再直落為電影開工

（即時娛樂）