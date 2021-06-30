大叔的愛｜爆「阿田爭奪戰」 德斌炮製愛心便當 呂爵安被盧瀚霆吻額 (23:10)

ViuTV人氣劇港版《大叔的愛》今晚（30日）播映第三集，田一雄（呂爵安飾）被凌少牧（盧瀚霆飾）浴室強吻後，感到相當迷惘，不知如何是好，田田向主任Darren（陳子豐飾）吐苦水，表示有「朋友」被同性惜了一下，期間Darren在田田耳邊說：「唔好理認唔認真先？你開唔開心吖？」田田聞言表示不開心，Darren則表示若不開心的話，便是性騷擾；田田就表示未去到性騷擾那麼嚴重，豈料對話遭Carmen（練美娟飾）聽到，並當場揭穿所謂的「朋友」，正是田田本人。

當田田返家後，阿牧解釋浴室之吻只是惡作劇，阿牧說：「上次玩吓之嘛，點知你驚成咁嘅啫？」然後阿牧再「突襲」田田，並問：「你中學時冇玩過happy corner咩？」田田即時用手遮住重要部位，田田才說：「我真係畀你嚇死呀，我成日食唔落飯呀！」

阿牧再說：「你嗰時郁都唔郁，不知幾尷尬，我心諗你唔係唔識接嘛？」田田聞言笑稱：「本田少六嚿腹肌又濕身，驚你把持唔住！」阿牧再說：「慳啲啦！腹肌我大把啦！」田田鬧着玩說：「畀叔叔Check吓！」之後田田叫阿牧別再偷襲他：「嗰啲大支嘢，我唔啱㗎！都未見識過乜嘢叫『巨龍』。」

KK（黃德斌飾）帶同由「TIN」字樣砌成的愛心便當，跟田田「午餐約會」，KK還憶起有次跟田田外出工作時，被人偷走公事包，豈料KK扭傷腳，田田細心幫他治療，令KK感動冧爆，他說：「就係咁，你將我變成童話中主角，我係你嘅灰姑娘，你係我嘅白馬王子。」KK還告訴田田，他跟老婆（簡慕華飾）離婚，嚇得田田不知所措。

期間阿牧突然現身，並跟KK開拖爆「爭『田』戰」，阿牧叫KK要公私分明：「你知唔知搞到阿田好煩？我依家暫時同你放低上司下屬身分，你（KK）想追阿田，係咪？又飯盒又盛，知唔知搞到阿田好唔自在？好驚㗎？」田田聞言連忙表示完全沒有，阿牧續說：「你係佢老細，你煮乜嘢佢都要食，你根本唔了解佢，你係冇可能同佢喺埋一齊！」KK反問阿牧：「我同阿田又關你乜事呢？」

阿牧此時說出心底話：「因為我鍾意阿田，你咪使旨意搶走佢！」KK表示跟田田相識10年，阿牧則反駁：「講笑咩？長唔係大晒㗎，識一個人係要講深度！」之後KK如數家珍列出田田10個優點，阿牧則列出田田缺點，田田勸交叫兩人不要吵，還表示自己喜歡大胸女生。

當晚田田在餐廳遇到阿牧，田田指摘對方為接近自己而大獻殷勤，令阿牧嬲到震。梓芊（徐㴓喬飾）則鬧爆田田自私，田田在家洗澡反省過後，便踢拖去找阿牧，期間在天橋找到阿牧，田田說出自己很需要他，並叫阿牧回家，之後阿牧便輕吻田田額頭。

（即時娛樂）