尋找家香情｜葉問徒孫Nima King剖白在港追夢故事 (17:30)

由林溥來（Patrick Sir）主持的無綫節目《尋找家香情》，明（4日）晚播出第3集，邀請澳洲詠春大師Nima King擔任嘉賓，分享他決心赴港拜師學藝，紮根香港開設詠春學校的經歷。

Nima自小迷上詠春，因機緣巧合下，遇上到澳洲宣揚詠春文化的葉問入室弟子徐尚田師父，被他的功架及詠春博大精深學問吸引。Nima跟徐師父到香港學習詠春，自始結下不解緣，改寫他的一生。雖然Nima漂洋過海，隻身來港打拼，但路途並不孤單。

Nima憶述一次生病的經歷，感激師父和師母冒雨為他買藥，令本來孤身走我路的Nima，有了家的感覺。Nima被師父關懷備至感動，決心跟隨師父，並將詠春文化和精神發揚光大。

憑着過人毅力，Nima排除萬難，成功建立全港最大詠春學校之一。縱使開班以來，不乏質疑聲音，他透過結合西方教學方法，揉合香港地方智慧，教導不同國籍莘莘學子，將中國武術提升，傳承詠春文化。

節目亦請來Nima的教練團隊及學生分享，剖白跟隨Nima學習詠春的因由。Nima至今在香港落地生根，回顧融入香港的過程中，亦相當有趣，曾因語言不通鬧出不少笑話。在節目中，Nima透露從前在澳洲，只透過電影了解香港，更一度以為香港如電影《古惑仔》般滿街黑幫、街頭火拼，然而現實中的香港，與他的想像截然不同呢﹗

（即時娛樂）