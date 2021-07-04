暗黑暴力電影《智齒》 林家棟：拍3日已知鄭保瑞要攞命 (22:08)

鄭保瑞執導，林家棟、劉雅瑟、李淳、池內博之主演的暗黑暴力電影《智齒》映期未定，但已獲各地影展青睞，在過去一星期，分別獲得意大利烏甸尼影展Purple Mulberry Award、入圍第54屆西班牙錫切斯國際奇幻電影節（Sitges International Fantastic Film Festival of Catalonia）及第20屆紐約亞洲電影節，揚威海外。

《智齒》被海外專業影評人一致評為鄭保瑞導演回歸暴力類型電影之作，畫面充滿壓抑、突顯人性黑暗，全片縱然黑白處理亦無掩血腥暴力，震撼人心。在年初《智齒》率先入圍全球三大影展之一的柏林影展「特別放映」（Berlinale Special）單元，是該單元唯一一套華語電影；隨後再入圍第23屆意大利烏甸尼遠東電影節競賽單元，現在7天內再連中三元，台前幕後難免興奮，鄭保瑞說：「我知道意大利烏甸尼影展Purple Mulberry Award奬項，是由意大利知名網站MyMovies用戶票選出來，證明《智齒》是獲得了觀眾的喜愛和肯定，是對電影和整個製作團隊很大的鼓舞，事關拍《智齒》時環境又濕又髒，自己和演員的情緒每日都好壓抑，現在感覺大家辛苦都值得。」

男主角林家棟說：「最開心係歐洲觀眾睇到又投票支持。其實拍到第3日，已經覺得導演都係攞命拍法，拍出嚟效果亦超出預期，好羨慕歐洲觀眾先睹為快，好希望快啲返香港同觀眾見面，唔少得恭喜導演，有咁多海外觀眾愛戴部戲，亦多謝台前幕後參與同事。恭喜太陽咁夠膽開部偏向暗黑暴力嘅電影。」

另一令影評人刮目相看、在電影中飾演王桃的劉雅瑟，每日都在雨水、泥濘及滿佈老鼠曱甴垃圾的後巷被暴打、被性侵。得知《智齒》在海外各影展旗開得勝，劉雅瑟直言好開心：「拍攝時係辛苦，但覺得亦很爽很值得，導演雖然係有啲變態，但合作後睇到自己推到另一個層次，電影同時能夠獲得海外影評的認同，好開心，好滿足。」

《智齒》改編自內地知名犯罪心理小說作家雷米的同名小說，故事講述從學堂畢業的任凱（李淳飾），因一宗連環兇殺案，與剛復職的斬哥（林家棟飾）開始搭檔關係。案子破不了，反倒引發連串事故。斬哥重遇殺妻兒的街童王桃（劉雅瑟飾），被激發的恨意一發不可收拾；任凱大意失槍，誤被兇手所獲。兇手潛伏在城市之中，危機逐步逼近……

（即時娛樂）