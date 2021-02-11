ViuTV迎東奧｜MIRROR孖ERROR騷肌水戰 Stephy領軍打排球 (19:33)

東京奧運將於7‧23開鑼，ViuTV製連串節目迎接奧運。ViuTV今個月推出《夏日有團伙》系列，包括《擊戰一場》、《力圖打排球》及《水著考有Feel》。

《擊戰一場》將於7月18日播映，節目承接打鼓比賽真人騷《撃戰》之熱血，由原班人馬李健宏（KB）、MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong）、余思逸（Yoshi）擔任主持，9位《擊戰》女鼓手再度熱血登場，與Dear Jane、ONE PROMISE、KOLOR及陳蕾等一同Rock爆舞台。

《力圖打排球》將聯同《男排女將》一眾演員，跳出電視框框，實地舉行精彩的排球表演賽，大鬥球技。飾演教練「家瑜」的鄧麗欣（Stephy）領軍「力圖隊」，迎戰陳宇琛率領的「ERROR隊」，賽事將製作成節目，並於8月28日播出。

《水著考有Feel》將由阮小儀、MIRROR成員呂爵安（Edan）及黃奕晨（Dixon）擔任主持，MIRROR及ERROR再次挑機，比賽場地將移師水上進行，眾男在浪花中騷肌玩五感遊戲，展示團伙精神，節目將於9月4日播出。

ViuTV推出《奧運有團伙》系列於東奧前夕，全新節目《運動有團伙》已率先在7月3日起，一連三個周末晚上播映，將香港運動員背後的無名英雄一一曝光，讓觀眾更能體會香港運動員的心路歷程。而《仔仔囡囡730》將於6月28日至7月22日期間，推出《仔仔囡囡奧運版》，由一班年輕有活力的主持，每日直送東奧場內場外片段，如奧運期間東京的日常、奧運義工的心態準備、場館介紹、便利店奧運名物等。

每屆奧運開幕禮將成為全球焦點，ViuTV將於7月23日（星期五）晚上6時，與觀眾共迎東奧開幕禮。奧運進行期間，《奧運有得揀》將一連16日（7月24日至8月8日）於晚上6時30分現場直播，由強尼、陳安立、馬啓仁（Keyman）、陳嘉倩及沈殷怡坐鎮，每日直播多個奧運熱門項目。而每晚11時30分將播出《奧運有團伙 精彩一夜》總結每天的賽事，讓觀眾遠在香港亦能透過ViuTV感受到奧運氣氛。

（即時娛樂）