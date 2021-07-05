姜濤為影響他人婚姻關係致歉 代粉絲老公爭取政府消費券使用自由 (23:18)

【今日直擊】MIRROR人氣爆燈，吸引不少人妻與媽咪級粉絲，令很多老公瞬間變成「苦主」。日前有網民在Facebook開設名為「我老婆嫁咗比Mirror導致婚姻破裂關注組」專頁，短短兩日時間已超過13.5萬人加入。有「苦主」出post公審另一半，包括在家中以姜濤巨型海報當牆紙、逼老公著姜濤同款衫、發開口夢叫「Jer Jer」等，被指導致婚姻破裂？

對此，姜濤今日出席活動時表歉意，他說：「如果影響到大家夫妻關係，我也不好意思，對唔住你哋，冇諗過影響大家咁多，我有睇到牆紙個post，覺得都幾靚，希望粉絲的老公都聽吓我哋啲歌，他們可能會鍾意呢！」同場的柳應廷（Jer）就認為是笑料一則，可以供大家茶餘飯後娛樂一下。他們也為粉絲的老公爭取權益，表示反對粉絲要老公上繳政府消費券花在MIRROR身上，認為要經濟自由，每人買什麼都有自己的決定權。

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（即時娛樂）