夫妻的考驗︱關注組版主受訪：我聽MIRROR歌聽到幻聽 (00:38)

「我老婆嫁咗比Mirror導致婚姻破裂關注組」Facebook專頁建立才兩日，截至7月5日晚上11時，群組人數激增至15.9萬。《明報》聯絡關注組的版主RC並接受訪問，他設群組似要吐苦水，其實是暖男，最重要老婆開心。他透露結婚兩年多，太太是近半年成為鏡粉：「開頭我哋都係一齊睇《花姐ERROR遊》開始接觸『造星』呢班囝囝，之後佢就開始追返晒所有MIRROR嘅節目，開始狂loop佢哋嘅歌，慢慢我就開始出現幻聽喇！」建群組的原因是日前兩人晚飯，太太不斷跟他說姜濤fans club的事，又忙搞應援物品。她有幾個好姊妹都好愛MIRROR，RC想到她們的老公、男友是否跟他一樣處境，所以開群組圍爐取暖。RC太太是姜糖，問他有沒有被迫扮姜濤？他笑說：「佢唔會要我扮，因為我會醜化咗姜濤。睇MIRROR都話唔同我去呀！」

RC的太太也有入群組，他自爆畀老婆鬧，笑言：「佢有鬧我，話我爆佢想買嗰部洗衣機，之後開始沉迷追post。」這專頁建立才兩日已近16萬人加入，他說：「真係好癲，我見到其他師兄老婆嘅post，我先知我老婆都算仲有理智嘅。」

RC搞笑指太太是「姜太」（真正身分是陳太），現在他們購物會優先考慮MIRROR代言的產品。問他太太愛MIRROR是否影響生活？他說：「無乜大影響，反正家務本身都係我做。不過佢開心咗，有個精神寄託，理論上我應該係舒服咗，只要佢唔好要我畀心就ok㗎喇。通常佢講MIRROR嘅嘢去到我頂唔順，我會反佢白眼。」問他會否反擊追女團？他稱沒有追星但支持ViuTV的出品，他未被感染愛MIRROR，但香港有一班咁有heart，又可以聚集到咁多fans的組合，是一件好正面的事情，故他不會阻止老婆追星。問他給其他「苦主」的說話，他說：「各位師兄，珍惜生命，有咩唔開心嘅，入嚟個group圍吓爐、取吓暖，唔想用真身出post，pm我，我代你出。」

（即時娛樂）