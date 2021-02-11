大叔的愛｜黃德斌要求清場跳舞 MIRROR三子NG次數比娟姐多 (17:55)

ViuTV人氣劇《大叔的愛》眾演員黃德斌、呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）、邱士縉（Stanley）、簡慕華、陳子豐、練美娟等，早前為劇集拍攝片頭主題曲，他們專程排舞，盼突圍而出。黃德斌於片場不時嘆氣，更趕走已完成的演員離開，場面搞笑，他說：「叫佢哋快啲走，唔好搞我啦，因為好大壓力，導演話得就得喇，但係自己就覺得可以好啲，頭先叫做『做咗動作』囉，畀多啲時間我排練，可以向歌舞戲呢個目標出發。」

呂爵安、盧瀚霆、邱士縉雖然精於跳舞，但NG次數竟比同場的練美娟（娟姐）和徐㴓喬（Asha）多，Edan認叻話自己表現比隊友佳，反被Anson Lo指摘「計較」：「跳舞呢樣嘢，我一向都好敬重Edan，所以輸比邊個都冇咩所謂，都唔知Edan比較嚟做乜，呢個世界真係太多競爭啦。」

Stanley表示當天演員齊集，但幾乎不認得黃德斌：「因為佢剃咗鬚，真係怪怪哋，成個人後生晒又靚仔咗。其實大家見面有啲怕醜，要啲時間warm up，好快就返去拍劇個氣氛。」

練美娟綵排時信心十足，但當導演要求她打頭陣時，卻以補妝為由推隊友上陣：「因為真係驚驚哋，要拍埋MIRROR一齊跳，但導演都話叫我表情為重，呢方面我做得好足！最後一日拍攝，但唔會唔捨得啦，一來成日都會見面，而且我有信心會開第2季，到時又會見面。」同場的陳子豐自嘲年紀大，增加跳舞難度：「其實做乜嘢表情我都諗好晒，但係要我記step就有難度，話晒都40歲去到中年，未必夠MIRROR啲後生仔嚟。」

（即時娛樂）