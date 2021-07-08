《刑偵日記》觀眾反應一般 王浩信認被收視嚇親 (20:08)

【今日直擊】王浩信、袁偉豪、黃智雯及王敏奕等，今日出席《刑偵日記》宣傳活動。對於《刑》劇反應麻麻，王浩信坦言被收視嚇一嚇，但明白觀眾現在有很多渠道收看，而且劇集在某些地方已播出，難要求觀眾再看電視重溫。他說︰「目前各方反應都是正面的，對我們來說是支強心針，希望大家繼續支持。（有觀眾覺得《刑》劇題材太沉重。）這是一套燒腦劇，不是送飯劇，大家可以選擇周末一次過看，或以電影角度去欣賞。（討論度被ViuTV《大叔的愛》拋離。）所以我們要努力做多些宣傳，我也有看《大叔的愛》，黃德斌向來很可愛。」王浩信昨天生日，被問到太太陳自瑤有何表示時立即封口，說希望將話題放回劇集上。

袁偉豪、黃智雯被問到收視時均表示不太着重這方面。黃智雯說︰「這套劇燒腦，有觀眾放工會想輕鬆一下，也有人喜歡看偵探戲減壓，可讓觀眾有不同選擇。」袁偉豪也想看《大叔的愛》支持黃德斌，惟未有時間。他認為兩間電視台同時間推出好作品是好事，是良性競爭。

王敏奕稱不少朋友也上網連續觀看多集《刑》劇，她說︰「當然希望收視愈來愈好！我很滿意這套劇，製作水準高，又能跟很多好演員合作。作為演員，引以為傲。」老公曾國祥獲邀擔任奧斯卡評審委員，手握下屆頒獎禮投票權，王敏奕說不知道︰「我最近忙拍劇，沒時間和他傾偈，可能他以為我一定知，就沒特別講。」王敏奕坦言想「夫妻檔」拍戲，但曾國祥表現抗拒。

（即時娛樂）