又係船P出事｜馮盈盈腳趾公受傷見血 新花名慘變「縫六針」 (19:55)

馮盈盈似乎跟船P「八字唔夾」，去年她和江嘉敏因富豪船P事件傳反目，姊妹情不再，兩人之後被安排主持節目，亦明窒暗鬥，豈料近日盈盈又因船P而出事，今次更「見紅」兼入院﹗

事緣無綫節目《#後生仔傾吓偈》的一班主持包括馮盈盈、戴祖儀、陸浩明（6號）、孔德賢等，早前走出錄影廠，並出海開船P，寓工作於娛樂，盈盈開工期間竟發生意外，不但血流如注，更要入院縫6針。

今（9日） 午傷口未癒合的盈盈，在助手攙扶下一拐一拐現身《#後生仔》錄影現場，穿上拖鞋的盈盈，右腳的腳趾公「包到成隻糉」，行路亦受影響，需要助手在旁幫忙，不過開朗的盈盈與工作人員有講有笑，期間更遭同事封為「縫六針」，令她哭笑不得。

盈盈接受無綫娛樂新聞台主播許文軒（Edmond）訪問時，帶笑「還原」事發經過：「嗰日其實我已經唔使玩啲好激烈嘅水上遊戲，只係留喺船上面做好主持嘅工作，點知偏偏我係最傷嗰個。」

盈盈指當時可能未有為意船上翹起了的鐵片，結果腳趾公遭殃，她說受傷當刻沒有半滴血，但過了數秒後即時血如泉湧：「𠝹親嗰下好似畀紙𠝹到手咁，唔係好痛，但現場同事就好緊張，同埋見到有塊皮反出嚟，跟住我用水冲個傷口啦，呢個時刻啲血就係咁湧出嚟喇。」

盈盈又謂到了醫院後，聽到醫生表示需要縫針後，才知事態嚴重，更嚇至哭出來。她又笑指原來打麻醉針才是最驚嚇：「打針先係最痛㗎，支針一拮落嚟，我就尖叫咗出嚟，全個醫院都聽到。我唔知係咁，因為我第一次縫針咋。」盈盈又表示要感激同樣受了腳傷的6號雪中送炭：「佢有個透明膠袋，可以喺冲涼嘅時候包住，等傷口唔會入水，我就問佢借咗嚟用，佢話好彩佢未掉。」

（即時娛樂）