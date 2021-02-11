睇MIRROR如此多Fun 導致婚姻破裂關注組有「叛徒」 (21:33)

「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」成員出動（圖左），接受《又要威又要戴頭盔》主持余迪偉與林二汶的訪問，網民心急問節目何時播映。（余迪偉Facebook圖片/資料圖片）

Anson Lo與Edan玩自拍時（中），外圍有一班「苦主」奮力為另一半拍照，（圖左）是日佳作有逾1.2萬個Like，（圖右）是「人形腳架」。(林祖傑攝/網上圖片/明報製圖）

MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）及Edan(呂爵安）今日出動到尖沙嘴開工，吸引逾千粉絲到場支持，擁26.5萬成員的「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」Facebook專頁，不少「苦主」奉命到場，有陪伴另一半，亦有人被派任務到場影靚相。活動後有群組成員分享在粉絲群中奇趣場面與感受。

有女鏡粉的手唔夠長遞高手機拍攝，便將老公的手當「人形腳架」勝在可以自由調教影相角度。贏得逾1萬2千Like是題為「好老公代表」的照片，照片中見兩男一女的背部，形態似一個男人孭住一個奮力拍照的男人，而女則肉緊抓住身邊男人的手臂。有網民留言：「呢個關係有啲複雜」、「大叔的愛？」又有「男人揹住男人去影男人」。

活動現場有身材魁梧的外籍保安維持秩序，有拍攝到AL與Edan跟粉絲揮手時，一個黑人保安似頂唔住現場鏡粉震耳欲聾的尖叫聲而用手掩耳。網民留言他是「真.苦主」，有關心問他的耳膜會否穿了？有提議找歐錦棠（曾拍攝職業失聰補償計劃的宣傳）幫手。又有成員稱現場捉到很多「叛徒」，拖住老婆搵靚位等睇Anson Lo與Edan。

今晚ViuTV《又要威又要戴頭盔》錄影，主持余迪偉留言：「MIRROR導致婚姻破裂關注組的老公已經準備就緒！但係佢哋話好遺憾今日班真老婆跟埋嚟，唔知一陣開廠有幾失控！」有網民留言老婆跟埋老公去ViuTV訪問另有目的，是想遇見MIRROR成員。

（即時娛樂）