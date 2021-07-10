候選港姐陳聖瑜否認整容 關楓馨獲爸爸關禮傑提點 (22:16)

【今日直擊】《2021香港小姐競選》28位候選佳麗今日到尖沙咀美容贊助店舖出席活動，關禮傑女兒關楓馨、陳聖瑜、王嫿嫿及梁凱晴被視為熱門，而馬嘉希及張嘉倩身形相比其他候選佳麗有待改善。

關楓馨不認為自己是大熱，亦未因此有壓力。她透露爸爸關禮傑送上鼓勵說話外，還叮囑她要做好自己、好好學習。她說：「爸爸有時間會看我的報道，提點我有什麼進步空間，叫我上台時要自信和淡定一點，說話要清楚。」她直言對自己整體身形不滿意，覺得很肥，最急切令雙腿更修長，希望拉多些筋，令線條看來長點，亦會跑步去水腫。

「翻版方媛」陳聖瑜被網民指是「造美人」，樣貌和過往相片有出入疑後天加工，她強調無整容，只是注重皮膚保養，體驗過醫學美容。她坦言原名陳詩琪，因聽家人意見改善命格而改名，平時別人以英文名稱呼她，認為影響不大。對於有指她改名因人緣差，但仍被很多大學同學取消其社交平台關注，她說：「其實熟朋友都沒有取消關注，只是傳聞。」

王嫿嫿與梁凱晴均表示對自己身形滿意不用改變，王嫿嫿稱只需為皮膚補充水份，現在努力練習廣東話。梁凱晴表示參選後睡眠不足也要着重皮膚保濕，盡量在車程補眠。

張嘉倩自言胃腩要改善，因在加拿大食很多，回港接受隔離至今已成功瘦了4kg。馬嘉希有自信，不覺得需要減肥：「我覺得自己的價值觀是最重要，不可以別人話你肥，就覺得自己好肥。」

（即時娛樂）