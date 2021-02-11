《大叔的愛》花弗Louis｜MIRROR「肌肉擔當」邱士縉演技獲讚 (19:18)

ViuTV劇集《大叔的愛》除了帶挈黃德斌、MIRROR成員呂爵安和盧瀚霆人氣急升，其他演員包括簡慕華、練美娟、徐㴓喬和陳子豐等也備受注視，練美娟和徐㴓喬更憑該劇帶挈吸金機會。至於劇中另一位MIRROR成員、有「馬鞍山巨龍」之稱的邱士縉（Stanley），演技同樣獲讚，Stanley在劇中演花弗男Louis，隨着劇情發展，他暗戀方梓芊（徐㴓喬飾），還經常約對方，雖然最終未能成為情侶，亦知梓芊心繫田田，仍鼓勵她向田田表白；Stanley在劇中雖然花弗，但相當細心，尤其對「姐姐」簡慕華更是照顧有加，冧得簡慕華相當開心。

除了《大叔的愛》外，30歲的Stanley早前衝出香港，參演台劇《第三佈局塵沙惑》，並獲對手兼亞太影展影后張榕容激讚演技成熟。Stanley雖然是MIRROR的肌肉擔當，而且曾擔任林憶蓮、郭富城和周柏豪等演唱會的舞蹈員，但他演技不俗，在ViuTV劇集《地產仔》和《黑市》演出獲讚。外形高大靚仔的Stanley，感情生活早有着落，女友是曾參加《全民造星III》的李炘頤（Alina），他們已拍拖4年，粉絲「TeamStanley」對他們的戀情也很受落呢！

（即時娛樂）