張敬軒孖「熊仔頭」合作超驚喜 家傭「遮遮」粉墨登場？ (18:55)

軒仔的「遮遮」也有份演出，原來是打燈哥哥反串。（大會提供）

張敬軒推出全新廣東歌《重頭開始》，歌曲找來林家謙作曲，陳耀森填詞，曲風有種講故事心情，軒仔化身成說故事的人，娓娓道來。

MV方面，今次找來四大YouTube平台之一「FHproduction」（熊仔頭）合作，歌曲同時亦是該平台製作的電影《暗戀》主題曲。MV內容環繞着「暗戀」故事，熊仔頭跟兩位女主角Santis及杜以晨，分別有不同的暗戀，熊仔頭跟Santis互相暗戀互相喜歡；杜以晨則暗戀着Santis，但這個暗戀卻得不到結果。

軒仔亦於電影中客串一角，戲內加插「遮遮」煮早餐搞笑劇情，同時亦與其中一位女主角Santis有「惜惜」戲分。首次跟熊仔頭合作的軒仔表示：「今次熊仔頭電影片尾最後一句道出『make that 1% happen』，首先要多謝熊仔頭所有團隊人員，我覺得呢句說話，對於我都一樣適用，希望無論係音樂或創意上，都一樣make that 1% happen！」

至於拍攝期間趣事，軒仔稱：「首先因為今次合作，令我見到熊仔頭本人真身；第二係見到人稱『屯門張敬軒』嘅朋友仔，我哋仲合作唱咗首《櫻花樹下》；第三係辛苦咗飾演遮遮嘅打燈哥哥，要反串粉墨登場。」

MV及電影上架後，短短一日合共有近30萬人收看，隨即進佔YouTube熱門首五位，網民反應熱烈，表示軒仔跟「熊仔頭」合作令人驚喜，又指「熊仔頭」得到成就解鎖。除了首次拍攝長達45分鐘的電影，亦指以往「熊仔頭」的片，通常都會以軒仔歌曲作配樂，這次軒仔新歌成為電影的主題曲，絕對是最成功的「追星族」。

（即時娛樂）