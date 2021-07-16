林峯承諾兩年內補辦婚禮 張馨月︰有沒有我真的沒所謂 (16:38)

林峯和太太張馨月參與內地真人騷《妻子的浪漫旅行5》，張馨月在最後一集中穿上婚紗唱情歌，為老公送驚喜，林峯承諾會在兩年內補辦婚禮。兩人結婚近3年，女兒也快1歲，原來尚未辦婚禮，惹來網民熱議。

張馨月在社交網寫下長文解釋︰「為什麼沒辦婚禮？最主要的原因是因為疫情，婚後一個月我就懷孕了，也是疫情最嚴重的時期，現在寶寶都已經出生快一歲了，我的心思都在我的家庭，我自己喜歡做的事上面，婚禮有沒有我真的沒所謂，（這裏肯定有人會嘲我，因為沒有，峯哥根本不愛你，不想給你婚禮，所以說這話給自己找台階下，或者她好心機以退為進，又或者她公婆壓根不喜歡她，不給辦，似乎你們比我更了解我自己，更了解我老公，更了解我的公婆）因為兩個人感情好，家庭幸福，女兒健康快樂成長才是最重要的，所以我並沒有催過婚禮一事，但是我想讓峯哥看到我穿婚紗的樣子，想給他一個驚喜，對我來說婚禮可以不辦，婚紗必須得穿（說我節目裏逼婚的，法律上我倆已經是夫妻了，我逼什麼）。」

張馨月指林峯注重儀式感，一定會辦婚禮。她說︰「他想說疫情好些了，希望能夠在這兩年內可以辦我倆的婚禮，畢竟香港還沒有通關，太多因素。」張馨月又澄清從未介意林峯拍接吻戲，說那是他的工作。她也希望丈夫能為大家帶來更多好作品。

（即時娛樂）