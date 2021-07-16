《大叔的愛》大結局｜跟KK由「婚」變「分」 田田情歸阿牧咀嘴曬愛 (23:48)

在MIRROR演唱會和《調教你MIRROR》沒有流淚的Edan，因《大叔的愛》而流淚了。（ViuTV截圖）

ViuTV人氣劇《大叔的愛》今晚（16日）播放大結局，講到KK（黃德斌飾）和田田（呂爵安飾）籌備婚禮，而阿牧（盧瀚霆飾）因不想面對田田婚事，跟公司請大假返大澳暫避散心。

結婚前夕，KK寫了封肉麻情信給田田剖白心底話，「田田，過埋婚禮後，我改口叫你老公，雖然有啲奇怪，但喺我心中，係我翟國強嫁你田一雄，所以我係咪改名叫田翟國強？改名就後話，結婚前講多啲肉麻嘢。你戇直有衝勁但傻更更，溫柔坦誠，有時似傻仔，但又好可愛，個人好為食，成日大驚小怪，雖然份人戇戇居居，不過有時又好有型，同你一齊嘅呢一年，我過得好開心，所以我好鍾意田田你，永遠都咁鍾意你，最後我想同你講，可以識到你，係我呢生人最大嘅福氣」。

當田田跟KK行禮時，田田表情勁緊張，而且心不在焉，當證婚人宣告他們交換神聖一吻時，田田想起跟阿牧相處片段，終發現最愛是阿牧，KK亦明白田田跟自己結婚，並非出於真心，田田亦含淚向KK道歉，KK說：「阿田今日呢度係唔可以講大話，如果你唔係真心惜我，我都唔會開心。去啦！阿牧呀，你快啲搵返佢，Darren話佢（阿牧）已經請長假返咗大澳，你快啲追返佢。放心啦，我一早已經取消咗酒會，做咗你咁多年上司，你諗乜嘢，你估我唔知呀，田一雄，快啲去搵佢。」

此時田田已喊晒口說：「對唔住呀KK！」其實KK並無取消酒會，當同事到達酒會場地時，發現不見田田蹤影，KK向他們表示：「阿田飛咗我！」同事們感愕然和難過，KK前妻Francesca（簡慕華飾）則攬住他予以安慰。

另一邊廂，身穿禮服的田田趕到阿牧屋企，並流淚向阿牧真誠告白，二人最終在一起。之後，眾人的感情生活亦有着落，Francesca答應Louis（邱士縉飾）求婚，梓芊（徐㴓喬飾）亦找到真愛，Carmen姐（練美娟飾）和平哥（楊偉倫飾）則繼續sweet。「田牧CP」在家執行李準備飛台灣生活及工作，期間兩人打情罵俏，阿牧咀嘴田田，之後田田主動再咀嘴阿牧，有情人終成眷屬。

（即時娛樂）