工作忙少回家 柳應廷拍新歌MV想起阿媽爆喊 (21:28)

MIRROR成員柳應廷（Jer）再與小克、王雙駿合作，推出「重生系列」二部曲《砂之器》。Jer表示新歌以親情為主題，希望提醒聽眾珍惜眼前人。他說︰「同家人相處難免會有不愉快，我們是否可以主動踏出一步，講一聲對不起，去緩和雙方關係呢？不要等到錯過了，才學會珍惜身邊人。」

承接《狂人日記》，「重生三部曲」的第二生《砂之器》講述前世情人約定來生以母子相見，即使角色改變了，仍然血脈相連。Jer透露新歌暗藏小巧思︰「《砂之器》的前奏其實是緊接《狂人日記》的尾段，希望用這小小的承接去串連整件事。」

有別於上次的瘋狂演繹，Jer表示今次的MV比較貼地，劇情亦偏向生活化，當中一場與失智母親的親情戲令他非常難忘。Jer說︰「MV最後一幕，講到失智媽媽做出一些很愛我的事。望住她的背影，我有很多後悔，所以要在凝結的空氣下向她道歉。其實無聲的『對不起』威力最大，我花了很長時間培養情緒，才做出那種感覺。」

提到MV中的一場喊戲，Jer坦言靠想起家人打開淚腺︰「當日我真的想住我媽媽，最近因為工作少回家，再見時發現她白頭髮及皺紋多了。我拍攝時想起那畫面，很容易哭出來。」

（即時娛樂）