尋找家香情｜前國家女排隊長孫玥定居香港因為愛 培育體壇新一代 (22:20)

無綫節目《尋找家香情》由林溥來（Patrick Sir）主持，明晚最後一集邀請「球壇小老虎」之稱，前國家女排隊長孫玥擔任嘉賓，分享她卸下中國女排國家隊光環，定居香港開展新生活，將畢生所學親身傳授香港運動員的經歷。

孫玥18歲入選國家隊，代表出戰奧運會、世界女排錦標賽等標誌性賽事，勇奪多個獎項，奠定國寶級運動員地位。孫玥因參加超霸杯首次踏足香港，從此一見鍾情。因緣際遇下邂逅前港籃好手何國文，於2010年為愛嫁到香港。昔日叱咤球壇的「小老虎」逐漸蛻變成「幸福小女人」，自此在香港成家立業，踏上教練之路。比賽經驗豐富的孫玥，轉移進軍香港學界體壇，任教中學排球隊，將技術傳授香港學生，讓一眾熱愛排球的年輕人得到國家級的專業指導，培育體壇新一代。

回顧事業發展初期，孫玥坦言因人生路不熟感到迷茫，對一切重新開始有所憂慮。感恩在香港遇到好人好事，獲經理人Carrie支持，為她重燃自信心，更建立「非一般」的工作關係。憑藉排球場上的拼勁，堅毅精神與熱誠，提醒孫玥面對困難時不輕易放棄，最終建立專業助教團隊，成功鑽研「港式孫玥教學」。孫玥為國家隊打拼多年，以密集式的訓練和比賽度日。至今退下火線回歸平淡，樂於享受生活。同時積極參與慈善籌款活動及義工工作，不忘回饋社會。在香港這片寶地，為孫玥帶來事業、家庭、友誼，成就美滿人生。

（即時娛樂）