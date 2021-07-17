聲夢傳奇｜炎明熹險被淘汰 獲25分擊敗0分文凱婷 (23:19)

無綫《聲夢傳奇》下周一（19日）舉行決賽，今晚一集進行5強爭奪戰，6強學員分3組一對一演繹同一首歌對決，分別是炎明熹（Gigi） 對姚焯菲（Chantel）唱《遇見》、鍾柔美（Yumi）對文凱婷（Aeren）唱《全身暑假》、冼靖峰（Archie）對何晉樂（Rock）唱《怎麼捨得你》。

Gigi與Chantel首先出場合唱《遇見》，評判之一的Edmond Tsang認為好難選，看是喜歡Gigi有包裝好靚的效果，還是Chantel的直接，結果他選Chantel。最終Chantel以14分對11分贏Gigi，率先取得5強席位，Gigi首度進入危險區。

第2戰是Yumi對Aeren，Aeren因左眼發炎做手術，左眼包著紗布要戴眼鏡演出，被評未完全投入，她只獲2分輸給23分的Yumi，跌入危險區。最後Archie對Rock分數是13對12，都順利晉級5強。

Aeren與Gigi進行逃生戰與張敬軒合唱，前者唱《至少還有你》，GiGi則唱《流言》。Gigi表現穩定，全獲評判的25分，是節目播出以來取得最高分數學員，而0分的Aeren被淘汰。Chantel與Yumi看到分數25對0時，都驚訝對望O嘴，Gigi說：「我要繼續加油。」然後對Aeren：「我都想同你加油。」

張敬軒對Aeren說：「你要搵自己唱歌弱的地方，這個階段分數不理想，不要被挫敗征服。」Aeren說：「我想多謝媽咪一直無條件支持我，希望有日成為令你驕傲的女兒。我曾經好憎自己這個比賽經歷，到尾聲時我搵到答案，希望鼓勵有夢想但不敢追夢的人，大家繼續我哋支持15個學員。」

（即時娛樂）