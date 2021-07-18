歐錦棠宣布停辦「劇道場」 《十誡》《訣別》將成道別作 (13:12)

歐錦棠2010年和太太萬斯敏成立劇團「劇道場」。劇團去年才剛過10周年，歐錦棠昨天卻在facebook宣布劇團將在完成《十誡》及《訣別》演出後跟大家暫別。

他表示︰「我們以沉重的心情向各位宣佈，《十誡》和《訣別》將會是本劇團的道別演出！去年【劇道場】十周年，一個十歲的劇團應該是滿有活力且不斷茁壯成長，沒想到一切的理所當然，隨著外在環境急速轉變而產生不一樣的結果。原本音樂劇《十誡》是【劇道場】十週年的重頭鉅獻作品，因應疫情延至今年八月，現在緊接《訣別》，以這兩個製作向大家道別，用戲劇訴說我們暫別的原由，相信是最好的表達！票房所餘座位已不多，近日康文署放寬劇院入座人數限制，我們亦無法受惠，經與署方調解，現《十誡》每場亦只能上限加多十數個座位，《訣別》更加無可加。現在誠邀各位支持者出席觀賞這兩部精心炮製的舞台作品，與我們好好道別，祝願珍重！」

不少網民知道後均表示惋惜，歐錦棠回應︰「相信10年以來，我團成功帶領不少觀眾進入劇場。無奈要別離了。第一套製作就是《再見別離時》，一切自有主意。」有觀眾表示已買飛看最後一場《訣別》，歐錦棠嘆︰「最後一場，難捨難離，唔知會唔會喊死。」

歐錦棠去年接受本報訪問時表示劇團在疫情下零收入，但仍要付租金與員工酬勞，幸有藝術發展局支援，防疫抗疫基金也減輕了少許負擔。

（即時娛樂）