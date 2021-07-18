音樂劇《約定香奈兒》紀念亡父 焦媛獨唱王菲18首名曲 (17:41)

焦媛為向已逝世的父親表達思憶，於2020年排演獨唱音樂劇《約定香奈兒》，但受到新冠肺炎疫情影響未能演出。2021年焦媛決定把《約定香奈兒》重排，於8月13日至15日於屯門大會堂演奏廳演出4場。焦媛在劇中會演唱18首偶像王菲的名曲。近日她為演出廢寢忘餐，希望用最自然方法演繹。

焦媛表示因小時候由外婆照顧，4歲才與父母重聚，外婆一直表達父親對焦媛的好，使她既愛父親，更視演京劇的父親為超級偶像。「在我生命中，我真的視父母為偶像。因為受父親的藝術薰陶，又有鄧麗君、王菲的歌曲伴我成長，所以心底的一種感情，令我一直想演一個音樂劇，紀念已逝世21年的父親。」

焦媛在父親去世後一段長時間內曾經自虐迷失，完全不接受父親已離世的事實。「由去年至今年，因為疫情關係，我有時間休息，才有機會檢視自己，原來我一直想做些事令父親快樂，以他快樂我便快樂為生命目標；其實只要我開心，父親可能會更開心，以前我沒有想過愛惜自己，現在已能做到把父親永恆放在心靈深處某個角落，對父愛有更深意義的感受。」

為此焦媛親自為《約定香奈兒》重新編寫劇情，更請來著名時裝設計師馬偉明為她設計戲服。希望觀眾看到一個全新面貌的焦媛，以自己的健康快樂作為禮物，送給天上的父親。

（即時娛樂）