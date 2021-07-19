《聲夢》決賽｜炎明熹姚焯菲人氣勁 莫文蔚擔任表演嘉賓打氣 (21:41)

【今晚直擊】無綫《聲夢傳奇》今（19日）晚舉行決賽，無綫安排終極五強學員的粉絲，在二廠睇直播，接近300人，當中以人氣小天后炎明熹（Gigi）和姚焯菲（Chantel）fans人數平分秋色，其次則是Yumi。一眾fans見記者影相，即高舉燈牌，大叫偶像名字。

節目甫開始，5位學員跟導師包括周柏豪﹑Gin Lee（李幸倪）﹑泳兒﹑JW﹑林欣彤﹑衛蘭﹑AGA合唱主題曲《造夢時學會飛行》，而莫文蔚（Karen）則擔任表演嘉賓為學員打氣，評審方面包括25位專業音樂評審，包括：蘇永康（星級評審）、舒文（資深流行音樂製作人）、陳奐仁（資深唱片監製）、Eric Kwok（資深音樂製作人）、伍仲衡（資深音樂製作人）、伍樂城（唱片監製）、Sunny Wong（舞蹈總監）、周錫漢（唱片監製）、徐浩（唱片監製）、張佳添（唱片監製）、李志剛（香港電台DJ）、侯嘉明（香港電台DJ）、程凱欣（新城知訊台執行總監）、王梓軒（音樂製作人）、雷有輝@太極（樂隊主音）、劉賢德@太極（樂隊結他手）、Edmond Tsang（唱片監製）、黃敬佩（填詞人）、Jesper Chan（re:spect紙談音樂創辦人）、監製鄺梓喬（Sony Music藝人及製作部代表）、Viki Chan（寰亞音樂藝人及製作部高級經理）、Raymond Chan（英皇娛樂集團唱片部高級總監）、齊樂平（華納唱片藝人及音樂製作部總監）、監製韋景雲（星夢娛樂藝人及製作部代表）及Anthony Lee（環球唱片藝人及製作部經理），因工作關係不在港的李克勤，則預先拍片說明決賽賽制。

賽制方面，決賽分成兩個回合，第一回合五位學員各自演唱一首歌曲，二十五位專業音樂評審按燈評分，綜合評審評分及觀眾投票，總評分最高之兩位學員將晉級第二回合。第二回合兩強輪流獨唱，並由評審即場按燈評分，兩強之中得到評審最高分數的學員將奪得「《聲夢傳奇》專業評選大獎」。五強之中在全球網絡投票活動中取得最高觀眾票數的一位學員，奪得「《聲夢傳奇》觀眾熱選大獎」。至於決賽的最高殊榮，在最後兩強學員當中，綜合評審評分及觀眾投票，總評分最高的一位學員將會奪得全場總冠軍，成為「《聲夢傳奇》傳奇新星。

（即時娛樂）