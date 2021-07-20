專訪｜抗拒爭做一姐 練美娟：我是ViuTV娟姐 (23:12)

練美娟（娟姐）及徐㴓喬憑ViuTV劇《大叔的愛》角色人氣急升，工作機會倍增 ，人紅是非自然多，有人爆ERROR的梁業（肥仔）暗戀娟姐，還被網民推舉為新一代ViuTV一姐威脅陳俞希。早已公開承認雙性戀的徐㴓喬，去年為慈善相集拍攝的全裸照，也被拿作評頭品足。

娟姐劇中演的Carmen姐愛上楊偉倫飾演的平哥，她直言現實中鍾意一個人同樣會全情投入，她說：「我是0和100的女人，鍾意就鍾意，不鍾意就完全不鍾意，拍攝時難度是個對象，因對手是平哥，其實我都鍾意靚仔，不過幽默感都好欣賞。」她強調別人說肥仔鍾意她只是講笑，不過她直認從來都是鍾意如肥仔般幽默的人：「自己都是這類人，希望另一半都是，每天活在笑聲中，是我嚮往的生活。」她認為對象肥瘦沒所謂，可愛和得人鍾意就可以。為何不接受肥仔的愛？她立即說：「因為不是真！」

娟姐加入ViuTV僅4年，已獲網民讚人氣已超越ViuTV一姐陳俞希（Hailey），成為新一代ViuTV一姐，她說：「痴線！不要亂講，我和Hailey好friend，千祈唔好叫我一姐，我是ViuTV娟姐，得一個啫！當然驚，論年紀都是Hailey先啦！論資排輩。」

徐㴓喬是雙性戀者，參演《大叔的愛》特別大感受：「見到套劇出來很多人接受，都好開心，很開心可以見證這一刻。」她表示表明身份不是不緊張星途，相比當年向父母講自己是雙性戀，向任何人講都不是難關。

（即時娛樂）