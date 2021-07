人氣男團MIRROR成員呂爵安(Edan)今晚在Ig分享彈奏新歌《小諧星》的短片,讓「爵屎」止止癮。不少網民讚Edan彈琴時相當charm,盧瀚霆(Anson Lo)亦留了4個「火」的emoji,Edan「正印」阮小儀表示:「已經好感動,點算呀....」

Anson Lo則在Ig貼了型仔相,他以英文寫道「Look me in the eyes and tell me what you see」,鄭欣宜讚Anson Lo超級靚仔。

(即時娛樂)