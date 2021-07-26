《我是現場》音樂會｜馮允謙孖陳卓賢下月九展開騷 (17:20)

今年本地音樂會系列《我是現場》於上月啟動，先由許廷鏗及per se打頭陣掀序幕；下個月24日及25日，將由馮允謙（Jay）孖MIRROR成員陳卓賢（Ian）接力演出，二人屆時會在九展開騷。

兩位唱作歌手熱愛音樂創作，Jay屢奪唱作人獎項；Ian自出道至今，不僅為自己，也為MIRROR隊友寫歌，同樣大獲好評。今年初兩人首度合作，由Jay作曲、Ian主唱的《DWBF》深受歡迎，就連Jay也表示Ian的演繹，教他禁不住聞歌起舞，這番話彷彿已為他們同台演出定下契機。

對於這次期間限定演出，Jay興奮表示：「時代不同了，現在大家想聽音樂，可以用社交平台或串流平台，可以選擇任何地方的音樂，作為樂壇的一分子，都要提高音樂質素，唱歌可能好一點，填詞、音樂製作、MV拍攝都好一點，就連演唱會製作也要好一點，所以今次我們會走出平時音樂演出的既定模式，希望為樂迷送上驚喜。」

Ian也說：「在《調教你MIRROR》裏再次自彈自唱當日參加《全民造星》時項目，不但讓我找回當初鍾愛音樂的那份純粹，也讓我更享受現場演出的那份自在。」

（即時娛樂）