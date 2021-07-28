專訪｜林家棟喜歡新晉導演高子彬有團火 合作新片喚醒大眾關注長者 (22:32)

有句說話「家有一老，如有一寶」，是提醒大家要珍惜及尊敬長者，隨着香港人口老化問題日益嚴重，更有不少長者生活於貧窮線下，老人問題確實是一個需要關注的議題。林家棟早在12歲於茶餐廳做童工開始，已感受到長者被忽略；加入電視台工作後，他亦見盡很多前輩演員不受尊重，投閒置散；加上家棟跟契媽夏萍相處的日子，令他強烈感受到獨居長者面對的種種問題。2014年他已構思開拍電影《殺出個黃昏》，至2020年在自己能力範圍內辦得到便正式展開拍攝，希望透過電影令政府及大眾多些關注和關懷長者。「政府對長者要有多些支援之餘，大家亦應主動關心自己身邊的長者，一句問候『食咗飯未』、『做緊乜嘢』、『有冇唔舒服』已足夠」。

今次家棟找來入行22年的高子彬執導，高子彬最初是無綫助導，之後轉戰電影圈發展，為邱禮濤執導的電影擔任副導，遲遲未坐正做導演，直到今次獲家棟給予機會，終嘗執導滋味。「我和家棟在無綫時已認識，直至他客串《掃毒2》，當時他問我有沒有劇本一齊搞一下，我話有一個，但相約見面，他未睇我的劇本，先要我睇《殺》片劇本，我即場睇完就說有興趣執導。因為近幾年很多導演都以社會議題為題材，《殺》片亦然，卻用了黑色幽默手法去表達，我個人覺得電影是娛樂，帶出信息亦要娛樂觀眾，兩者要取其平衡」。而家棟愛培育新導演，因喜歡他們有團火及有新思維。

家棟透露有了《殺》片劇本才決定演員，他與高子彬均認為過氣殺手田立秋和老拍檔蔡鳳這兩個角色，謝賢（四哥）和馮寶寶是不二之選，「環顧整個娛樂圈，能駕馭神秘感過氣殺手田立秋，非四哥莫屬！因型爆的四哥經常戴太陽眼鏡，觀眾覺得與他距離很遠，正正切合角色的神秘感，當然要諗點樣將他拉落地，令他更加貼地。寶寶姐近年鮮有演出，對上一次大放笑彈已經是29年前的《92黑玫瑰對黑玫瑰》，事隔多年，寶寶姐亦有成長，應該有第二種體會」。四哥與寶寶姐已60年沒有合作，家棟認為這個組合在舊一批觀眾來說，絕對是青春回憶；在新一代觀眾而言，二人就是新演員，家棟曾問過一些年輕人知否四哥是誰？他們的回答是：「知道，謝霆鋒爸爸。」

欲知專訪詳情，請留意明日（7月29日）明報娛樂版。

（即時娛樂）