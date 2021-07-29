軒仔客串舞台指導｜真人同簡介有出入？ 容祖兒對學員樣貌起疑 (14:32)

音樂選秀節目《冤枉新秀訓練營》完成stage 1的唱歌對決，stage 2的跳唱對決，日前正式展開，為了提升各學員歌舞水平，歌唱訓練方面，大會請來以唱功見稱的關心妍（Jade）任嘉賓導師；而跳舞部分則找來《全民造星III》冠軍「折骨舞王」Ben（趙祥誠）指導。

Jade的任務是需要指導4位橙組隊員唱歌技巧，當她聽完橙組隊員唱出比賽歌曲《Sweet Escape》後，Jade便指出唱歌如釣魚，她說：「Make sure對方畀你攝住，唔好畀佢瞓着，唔好畀佢個mind走咗。」之後她大騷唱功，示範歌詞中「Oh」的唱法，她說：「呢度一定要『Oh』得好，如果唔係一定係個炒位，『Oh』核突咗，成隻歌就好得人驚，打冷震㗎！救命！啲評判會反咗十次眼。」接着輪到「折骨Ben」教授舞蹈，除了舞步形態，Ben更表示：「眼神好緊要！」

此外，軒仔自從stage 1擔任評判後，其實他很關心比賽情况，比賽進入stage 2，他借出場地讓學員對賽。比賽前夕更化身舞台指導，落手落腳做場地設計，兼走訪學員練習情況和探班，相當有心，期間軒仔跟他們分享什麼是「舞台精神」。

於stage 2擔任嘉賓評審的容祖兒，亦於對決當日提早到達現場，除了看學員準備情况，亦乘機跟他們互動，當祖兒見到學員們，為其中一首比賽歌曲《越唱越強》練習時，祖兒邊看邊帶着滿意的微笑，狀甚安慰；當她看着學員簡介後，再抬頭望學員真人時，又笑說：「點解我覺得好似有啲人啲樣...唔係嗰啲樣嘅？」

除了唱歌跳舞，大會亦找來擁有弗爆身形的關智斌（Kenny），帶領其中兩位學員Andy（花名：大家好）及Adam（花名：教練）做街頭健身，包括：L Sit、Pull Up、人旗及Superman四項挑戰，當中除了Pull Up二人同時成功挑戰、人旗只得「大家好」成功，其餘項目均告失敗收場，認真失威。最後，Kenny寄語二人需要某程度上的節食，並笑説：「因為頭先做某啲動作時見到你哋啲鬼祟肉，唔好以為我見唔到。」

（即時娛樂）