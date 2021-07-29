願望成真｜林峯舉行首個線上音樂會 樂迷反應熱烈 (16:08)

林峯自加盟華納唱片後，早前推出新歌《唱情歌的人》，知道樂迷「唔夠喉」，特意在忙碌的拍攝檔期下抽空，舉行入行以來首個線上音樂會。唱片公司亦隆重其事，聯合多個音樂平台和媒體，以及廣場戶外大電視全港同步直播。

知道唱片公司安排這次音樂會時，林峯表示興奮，因為是他入行以來，首個線上音樂會，而自己很想做和觀眾拉近距離及氣氛舒服的演出，雖然因為疫情關係未能舉辦，不過今次在線上播放，反而可以讓更多觀眾朋友分享到，在線上跟大家接觸。

今次音樂會的場地佈置讓大家感受到像家裏jam歌般，所以林峯也找來演唱會經常合作的伙伴來伴奏，沒有大陣容全隊樂隊，反而呈現到一班音樂伙伴玩音樂的輕鬆感覺。

自音樂會消息公布後，網民討論歌單，希望聽到林峯演唱經典作品，最後他不負大家所望，除了演唱新作《唱情歌的人》外，也挑選了點唱率高的作品包括《愛在記憶中找你》、《愛不疚》和《幼稚完》。

直播期間，樂迷反應相當興奮，留言表示感動，因為已經一段時間沒有聽林峯唱Live，再次聽到他的歌聲均感到特別溫暖，選曲也勾起很多回憶，更不斷詢問何時會舉辦大型演唱會，希望可以現場欣賞。

一直希望能嘗試線上音樂會的林峯表示願望成真：「這是加入華納後一個好開始，多謝華納的團隊幫我完成了這個心願。這只是一個開始，將會陸續有來！感謝所有樂迷一直支持。」

（即時娛樂）